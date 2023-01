Del matrimonio Beckham a Alejandro Sanz, estos son los amigos de Marc Anthony y su prometida

El éxito acompaña a Marc Anthony tanto en el terreno profesional como en el personal. El artista, uno de los más reconocidos internacionalmente, atraviesa un momento sentimental muy dulce gracias a su relación con Nadia Ferreira. El padre de los hijos de Jennifer Lopez encontró hace aproximadamente un año la estabilidad al lado de la modelo, que representó a Paraguay en Miss Universo, y en primavera se conoció su compromiso. Han encontrado el uno en el otro al perfecto compañero de viaje y están dispuestos a compartir el resto de su vida. Además tienen la suerte de poder disfrutar de su amor al lado de sus respectivos familiares y su círculo de amigos, un apoyo fundamental del que forman parte numerosas celebrities que detallamos a continuación.

El matrimonio formado por David y Victoria Beckham es muy cercano al intérprete de temas como Tu amor me hace bien, Flor pálida o Valió la pena. Tanto, que el exfutbolista y la diseñadora lo eligieron como padrino para el bautismo de su hijo Cruz, en el que también recibió el primer sacramento la pequeña Harper Seven. El artista también acudió junto a Nadia Ferreira a la boda de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz, en la que interpretó algunas canciones. Marc considera un hermano al que fue jugador del Real Madrid y lo define como "un ser humano increíble, un verdadero caballero y un amigo único. A lo largo de los años han disfrutado juntos de planes de ocio, celebraciones y vacaciones en alta mar.

Eva Longoria, íntima de los Beckham, es también buena amiga de Marc Anthony, que se refiere a ella como su comadre. La protagonista de Mujeres desesperadas parece haber conectado a la perfección con Nadia. De hecho, la primera fotografía que el cantante compartió con su pareja, oficializando de esta manera su romance, fue tomada precisamente en el cumpleaños de la actriz, una celebración de la que también formó parte Pepe Bastón. Además, han estado juntos en conciertos, cenas y otros momentos inolvidables.

Cuando tiene ocasión, Salma Hayek acude a los conciertos de Marc Anthonny, en los que baila sin parar y se mueve al ritmo de las letras del que considera "el rey de la salsa". Admira a su amigo y también se lleva muy bien con Nadia, a la que cariñosamente califica como la reina del cantante. Los caminos de ambos artistas se cruzaron hace más de dos décadas al coincidir en la película En el tiempo de las mariposas. En el rodaje comenzó una bonita amistad que ha sobrevivido al paso del tiempo, a la distancia y a las apretadas agendas de ambos.

La protagonista de Frida, Abierto hasta el amanecer o Eternals no es la única estrella de Hollywood que rodea a Marc Anthony. El cantante también se lleva muy bien con Will Smith, con el que incluso ha formado equipo profesional. En 2018 lanzaron juntos y con Bad Bunny el tema Está rico. Ese mismo año protagonizaron un simpático momento en el que Marc ejerció de profesor para enseñar al ganador de un Oscar a bailar salsa en la cubierta de un barco. No es el único plan que han compartido, también han sido fotografiados disfrutando de su afición compartida por el fútbol americano.

Las visitas de Marc Anthony a nuestro país no son habituales, pero el pasado mes de junio dio un concierto en Madrid en el que estuvo Sergio Ramos. El jugador del PSG, que lo llama hermano, estaba viendo entre bambalinas la actuación junto a Pilar Rubio y Nadia Ferreira. En un momento del show se fundió en un gran abrazo con su amigo cuando este dijo "ataca Sergio", invitándole de esta manera a compartir escenario. También han estado juntos de vacaciones, planes a los que se ha sumado Alejandro Sanz, con el que Anthony también ha formado dúo musical lanzando Deja que te bese.