El acercamiento de Sean Penn con su exmujer Robin Wright tras sus respectivos divorcios

La historia de Sean Penn y Robin Wright bien merece ser contada. La actriz de La princesa prometida y la estrella de Mystic River vivieron una de las relaciones más turbulentas de Hollywood, plagada de idas y venidas, durante los veinte años que duró su relación y los catorce años que estuvieron casados, durante los cuales nacieron sus dos hijos, Dylan y Hoper. Sin embargo, trece años después de su divocio, coincidencias de la vida o caprichos del destino, vuelven a estar juntos. Pero no sentimentalmente hablando, según revela una fuente a la revista People, la expareja de actores stán pasando tiempo juntos y "se llevan muy bien".

Las recientes imágenes de sus reiterados encuentros en Los Ángeles hizo suponer que la expareja se había dado otra oportunidad. Sin embargo, según la citada fuente, de momento disfrutan de su compañía. "Ambos están solteros en este momento y se llevan muy bien", asegura. "Sean siempre ha dicho que Robin es el amor de su vida. Se arrepiente de muchas cosas que sucedieron durante su matrimonio. Realmente disfruta pasar tiempo con ella ahora".

Ambos concluyeron sus respetivos matrimonios el año pasado. Penn obtuvo el divorcio de Leila George en abril de 2022, mientras que Wright se separó de Clement Giraudet en septiembre de 2022 después de cuatro años juntos. Por lo que ya no hay nada que les impida pasar tiempo juntos. El actor de Mi nombre es Harvey Milk y la estrella de House of Cards han sido fotografiados en las últimas semanas tanto en Los Ángeles como en el aeropuerto de Nueva York cargados de maletas. De momento los representantes de ambos han preferido no hacer comentarios.

Sean Penn y Robin Wright comenzaron a salir en 1989 después del divorcio de Penn con Madonna. Después de cuatro años de relación, contrajeron matrimonio y de su unión nacieron sus dos hijos: Dylan Frances, de 31 años, y Hopper Jack, de 29, quienes han seguido sus pasos en el mundo de la interpretación.

Años después de su divorcio Wright se sinceró en el diario Telegraph y confesó que su divorcio de Penn había sido devastador. "El divorcio en sí mismo, y con hijos, es devastador. Peor que eso", reveló. "Una de las razones por las que volvimos a estar juntos y nos separamos tanto fue por tratar de mantener unida a la familia. Si tienes hijos, es una familia, y lo intentas de nuevo, y lo intentas de nuevo". "Hicimos eso durante mucho tiempo", señaló.

Durante el tiempo que han vivido separados, su relación no ha sido del todo cordial. "No nos llevamos bien", señaló el cineasta en el podcast WFT with Mark Maron en 2018. " Ambos tenemos una relación distante y tratamos de dar aire a nuestros hijos. En este momento es mejor así porque ellos están tomando sus propias decisiones”. El oscarizado intérprete ahondó sobre los motivos por los que Robin y él decidieran poner ‘punto y final’ a su matrimonio: "Lo que sucedió es que ella y yo no compartíamos las mismas opiniones éticas sobre la crianza de los hijos, tampoco en su edad adulta".

No obstante las cosas parecen haber cambiado. Sus hijos Dylan y Hopper toman sus propias decisiones y se dedican al cine como sus padres. Ambos han protagonizado hasta tres películas juntos, El día de la bandera, dirigida y protagonizada por su padre, Sean Penn, Signs Of Love y Aramingo Avenue, ambas del director Clarence Fuller. La actriz, que ha heredado la belleza de su madre, ha compaginado su carrera como actriz con la de modelo, y en alguna ocasión ha confesado que sueña con escribir guiones y dirigir algún día sus propias películas, como su padre. Hopper se parece mucho a su padre, ha heredado sus facciones marcadas, los ojos azules e incluso su senrido del humor. Tene una gran experiencia en el mundo de la interpretación y ha formado parte de importantes proyectos como The Last Face, donde trabajó con Javier Bardem y Charlize Theron a las órdenes de su padre, War Machine, en la que actuó con Brad Pitt, además de The Cleaner y trabajar como productor en Puppy Love.