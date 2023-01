Todo sobre ‘After: amor infinito', la última entrega de una de las sagas románticas más populares

El fenómeno After ha vuelto a Amazon Prime con el estreno de la cuarta parte de una de las sagas románticas más populares, After. Amor infinito. Al igual que las anteriores, que también están disponibles en la plataforma de streaming, la película está basada en las novelas homónimas de Anna Todd y está interpretada por Josephine Langford y Hero Fiennes Tiffin, quienes se meten de nuevo en la piel de Tessa Young y Hardin Scott.

¿Cómo ver 'Caleidoscopio? Esta es el orden correcto para que no te pierdas ningún detalle de la nueva serie de Netflix

VER GALERÍA

La nueva película romántica turca con mensaje que triunfa en Netflix: 'Clases particulares'

El filme cuenta la historia de dos almas gemelas que no pueden estar separadas, pero que no saben cómo estar juntas. Al igual que sus tres antecesoras (After. Aquí empieza todo, After. En mil pedazos y After. Almas perdidas), esta cuarta entrega también obtuvo un éxito arrollador, tanto en España como en todo el mundo.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

En esta película podemos ver a Tessa y Hardin mucho más adultos, más maduros. Ambos deben enfrentarse al miedo al futuro, a los secretos familiares y a cómo una persona debe afrontar su pasado para poder seguir adelante. Al igual que ocurre en el libro, esta parte de su historia de amor, con muchas idas y venidas, aborda temas como la salud mental, el alcoholismo, la adicción a las drogas, la pérdida de seres queridos y los traumas en la infancia, que hacen que esta relación sea prácticamente inviable.

VER GALERÍA

Había una gran expectación con su estreno puesto que estaba planteada para que fuera la película con la que se pondría el broche final a la compleja historia de amor de los protagonistas pero, finalmente, no será así y los millones de seguidores de este fenómeno tendrán que esperar hasta verano para ver la última cinta, After.Aquí acaba todo, y descubrir qué le depara el destino a Tessa y Hardin.

VER GALERÍA

¿Qué vamos a ver en esta cuarta entrega?

La película parte desde el punto donde finalizó After. Almas perdidas: en la boda londinense de la madre de Hardin. Mientras él se queda en la ciudad bañada por el Tamesis para confrontar y reconectar con su pasado, Tessa regresa a Seattle donde sufre una tragedia. Ella es la única persona capaz de entender y calmar al muchacho… él la necesita, pero la joven ya no es la chica buena y dulce que era cuando llegó a la universidad.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Hardin quiere apoyarla, pero está tan ocupado luchando contra sus propios problemas que termina alejándose absolutamente de todo, incluso de su alma gemela. Las revelaciones sobre su padre le han sacudido muy fuerte y Tessa no está segura de poder ayudarlo sin sacrificarse a sí misma. La chica deberá tomar difíciles decisiones y se planteará si lo que debe hacer ahora es salvar a Hardin y su relación con él o si ha llegado el momento de pensar solo en ella.

VER GALERÍA

Tessa confía en amigos como Landon (Chance Perdomo) para que la ayuden y se da cuenta de que, para seguir adelante, necesita luchar por sí misma. Tras recibir noticias sobre su salud, se plantea irse a Nueva York para comenzar un nuevo capítulo de su vida. Es en ese momento cuando Hardin regresa y le confiesa cuánto significa para él, aunque puede que ya sea demasiado tarde.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Tessa ha cambiado, ya no es la chica dulce y sencilla que era cuando conoció a Hardin, ahora se conoce mejor a sí misma y sabe lo que necesita. Cuando ambos se juntan hay una pasión innegable, pero ¿vale la pena luchar por su amor? y ¿a qué precio? Unos sorprendentes acontecimientos en los minutos finales de la película harán que su relación tome una nueva dirección. Para saber el desenlace de su historia y saber si tiene un final feliz, tendremos que esperar unos meses y descubrirlo en las salas de cine el próximo verano.