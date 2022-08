Johnny Depp triunfa en el mercado del arte con el arrollador éxito de su primera colección de retratos

Johnny Depp ha batido récord con su debut en el mundo del arte, la primera colección de retratos que ha sacado el actor al mercado se ha agotado en pocas horas consiguiendo un total de tres millones y medio de beneficios, tal y como confirma la galería de arte London Gallery. La de la estrella de Hollywood ha sido “su colección más vendida hasta la fecha”, explican los marchantes ingleses. Aliviado tras la sentencia a su favor del polémico juicio por difamación contra su exmujer Amber Heard, que sacó a la luz los peores momentos de sus vidas personales, el actor se centra ahora en retomar su carrera y derrocha creatividad, ya sea musicalmente o con el pincel en la mano.

Las 780 copias que sacó al mercado a través de la galería Castle Fine Art de Londres el pasado jueves se agotaron en pocas horas. Friend & Heroes era el título de su primera gran apuesta dentro del mundo del arte, una colección de cuatro retratos de Bob Dylan, Elizabeth Teylor, Al PAcino y Keith Richards, que podían comprarse individualmente o en conjunto. Según explicó la galería, el actor eligió para sus primeros retratos a “personas que ha conocido bien y que le han inspirado como persona” buscando a la hora de representarles “que cada imagen fuera un íntimo reflejo de su carácter en los ojos de Johnny, una representación de cómo se revelan ante él”. Inspirándose en el arte pop y callejero, pincel en mano, la estrella de Piratas del Caribe retrató a compañeros y amigos de profesión que han sido referente para él. Cada retrato ha salido al mercado por el precio de 3.973 dólares y los cuatro podían adquirirse por 15.040

“Siempre he usado el arte para expresar mis sentimientos y reflexionar sobre lo que más me importa como mi familia, mis amigos o las personas a las que admiro” explicaba el actor en el comunicado que emitió la galería al anunciar la salida al mercado de las obras. “Mis pinturas rodean mi vida pero hasta ahora las había guardado para mi. Me limité. Nadie debería limitarse nunca”, es su consejo ahora que la vida vuelve a sonreírle.

