De la cantante al mito en 40 años: Madonna celebra cuatro décadas en la música con una gira mundial

Madonna, A sus 64 años, ha anunciado una nueva gira mundial con la que celebrará sus 40 años en el mundo de la música. Con The Celebration Tour, la incombustible cantante, que borró todas las fotos de sus perfiles sociales para publicar el cartel promocional de la gira como ya hicieran otras artistas como Jennifer Lopez, visitará 35 ciudades y comenzará sus conciertos en Norteamérica el 15 de julio en el Rogers Arena de Vancouver (Canadá), antes de viajar a Europa, donde recorrerá 11 ciudades en otoño, con parada el 1 de noviembre de 2023 en el Palau Sant Jordi de Barcelona (las entradas se pondrán a la venta este viernes 20 de enero). Además, la reina del pop ha publicado un divertido vídeo junto a Jack Black, Amy Schumer, Lil Wayne, Diplo, Eric André o Judd Appatow en el que juegan a 'verdad o atrevimiento' y en el que ella acepta el reto de actuar por medio mundo.

The Celebration Tour recorrerá la estrambótica, llamativa y exitosa carrera artística de Madonna a lo largo de cuatro décadas, una gira internacional donde además homenajeará a Nueva York, ciudad donde comenzó a cantar y ser una estrella: "Estoy emocionada por explorar tantas canciones como sea posible con la esperanza de dar a mis fans el espectáculo que han estado esperando", ha explicado la cantante, que tendrá como telonera a Bob the Drag Queen, ganadora de la octava edición del popular programa de televisión estadounidense RuPaul's Drag Race. Icono de la música, u actitud, talento e irreverencia la convirtieron desde los años 80 en uno de los personajes más influyentes de las últimas décadas. Su estilo y primeros discos (en 1983 sacó su primer álbum homónimo) supusieron una revolución que nunca antes se había visto y desde entonces sus momentos punkys, sexys y elegantes, junto a discos como Like a Prayer, Material Girl o Papa Don’t Preach, consiguieron que se conviertiera en toda una leyenda.

Ha actuado en Eurovisión como invitada (coló una bandera de Palestina en Israel cuando se lo habían prohibido), ha protagonizado momentos icónicos como el beso a Britney Spears y Christina Aguilera en 2003, tiene varios videoclips prohibidos por El Vaticano y según el Libro Guinness de los Récords, Madonna ha logrado vender más de 335 millones de álbumes, lo que la convierte en la artista musical femenina con más ventas de la historia. Además, en España se dejó entrevistar por Martes y Trece con Millán Salcedo haciendo de perro en 1992 y en 1998 Miguel Bosé se puso a sus pies en una entrevista que le hizo para el programa El séptimo de caballería de TVE. No podemos olvidar también su faceta de actriz cuando se metió en la piel de Evita en la película que protagonizó junto a Antonio Banderas. Tiempo después, confesó que cayó rendida a los encantos del actor malagueño.

Convertida en una auténtica 'madraza' desde que en 1996 naciera su primera hija, Lourdes León, la cantante ha demostrado siempre lo mucho que le gusta hacer planes familiares. Si bien son frecuentes las fotografías que se publican de la reina del pop con algunos de sus hijos, cada vez es más complicado verles a todos juntos debido a las edades de los más mayores, que desde hace tiempo tienen ya su propia vida. Su primogénita tiene 27 años, Rocco tiene 23 (fruto de su matrimonio con Guy Ritchie), David Banda 18 (niño que adoptó en Malaui), Mercy James 17 (también adoptada en Malaui) y las gemelas Stella y Estere 11, que también se las trajo del mismo país africano.