Julia Garner, la veinteañera que ha sido escogida para interpretar a Madonna en su biopic

Cuando está a punto de estrenarse el biopic de Elvis Presley la rueda de Hollywood continúa y se está preparando ya la película donde se cuente la vida de Madonna. La misma reina del pop está produciendo el proyecto y todo parece indicar que ya ha escogido a su favorita para interpretarla en sus años de juventud. No es otra que Julia Garner, la actriz que daba vida a Anna Delvey en la serie de Netflix ¿Quién es Anna?, y que ha participado en otros proyectos de prestigio como Ozark o The Americans. El parecido de la actriz con la cantante de Like a virgin es innegable, tal y como se pude comprobar en las imágenes que hemos comparado a continuación, y ahora solo es cuestión de que la intérprete acepte la oferta que le han puesto sobre la mesa para dar vida a un personaje que ha marcado la cultura pop para siempre.

Madonna confirmó en octubre que el guion para su película estaba casi terminado, tras lo que comenzaron las selecciones para el reparto. Al parecer, una docena de actrices estaban siendo barajadas para dar vida a la polémica artista, que comenzó su carrera en los años 80 con temas tan populares como Vogue o Holiday, pero ha sido Julia Garner la seleccionada. La cantante tenía 24 años cuando lanzó su primer single, y salía en ese momento con el artista visual Jean-Michel Basquiat. Desde entonces no solo su música sino también su vida personal se convirtieron en los temas de conversación del mundo entero. Si finalmente la actriz se une al proyecto, su compañera de reparto podría ser Julia Fox, la ex de Kanye West, que está en negociaciones para dar vida a Debi Mazar, gran amiga de la intérprete de Hung Up.

Julia Garner nació en Riverdale el 1 de febrero de 1994, un barrio residencial dentro del Bronx de Nueva York, fruto de una madre psicóloga (que había triunfado cuando era joven como actriz y humorista en Israel) y un padre que es pintor y profesor. Empezó a ir a clases de interpretación cuando tenía 15 años para superar la timidez y descubrió una pasión que la ha llevado lejos a nivel profesional. Comenzó su carrera hace más de 10 años, cuando no era más que una adolescente.

Su primer filme con relevancia internacional fue en Las ventajas de ser un marginado, donde trabajó con Ezra Miller y Emma Watson, tras lo que vinieron El último exorcismo 2 o Sin City: Una dama por la que matar, pero el empezar a conseguir trabajos en Hollywood no frenó sus deseos de continuar formándose y se graduó en psicología en la universidad. En los últimos años ha vivido su mejor momento gracias a su paso a la televisión (a través de las plataformas) estuvo en Waco, The Americans y Maniac, entre otros, y en 2019 tuvo su primer gran papel protagonista en una película, The Assistant, con Matthew Mafadyen. Su gran éxito llegó con Ozark, en donde interpreta a Ruth Langmore, papel por el que ha ganado dos premios Emmy y que sirvió como muestra para su fichaje en ¿Quién es Anna?, la serie de Netflix que cuenta la historia real de una joven que se hizo pasar por heredera rusa y estafó millones de dólares.

A pesar de que no ha llegado aún a la treintena, Julia Garner ya ha encontrado al amor de su vida y está casada con el cantante del grupo Foster the People, Mark Foster, a quien conoció en el festival de Sundance en 2018 y cuando solo llevaban 10 meses juntos se prometieron. Se casaron en una romántica y discreta ceremonia en el ayuntamiento de Nueva York, para la que la actriz lució un traje pantalón, ¡una decisión que seguro que Madonna aprobaría! Para la fiesta que celebraron a posteriori, en cambio, sí que apostó por un vestido.