Julia Garner, la protagonista de 'Quién es Anna', impacta con su estilo 'old Hollywood' La neoyorquina, embajadora de Prada y Swarovski, está de estreno con una miniserie de moda que no te puedes perder

Los más 'seriéfilos' seguramente la reconocerán por sus papeles en Ozark, Dirty John o Modern Love. Julia Garner ha conseguido posicionarse entre las nuevas promesas de la pantalla chica, haciéndose con dos Premio Emmy consecutivos y venciendo así a veteranas de la industria, como Meryl Streep o Helena Boham Carter. Ahora la intérprete de 28 años explora nuevos territorios con un papel muy glamouroso en Quién es Anna, una nueva miniserie de Netflix en la que interpreta a una supuesta heredera y estafadora obsesionada con los lujos. Y es que más allá de las cámaras, Garner es una favorita de las marcas de lujo, pues se inspira en las divas transgresoras de Hollywood para cada uno de sus posados de infarto.

La timidez no figura en su registro

A diferencia de sus roles en la ficción, Julia no pierde la oportunidad de enfundarse en un traje de Alta Costura con los complementos más espectaculares. Su 'menos es más' no se basa en el minimalismo normcore sino en apelar a la ostentosidad sin mucho esfuerzo, en las dosis exactas. Ejemplo de ello es el vestido de red semitransparente con brillantes llevado sobre un body metalizado con aberturas, de Stella McCartney, que lució en la Gala MET de 2021, colándose en nuestra lista de mejor vestidas de la noche.

Una Jean Harlow del siglo XXI

Su amor por las joyas y los tejidos sedosos y metalizados cobra sentido si tomamos en cuenta los referentes de estilo de Julia. No son las cantantes del momento o a las icónicas supermodelos de los 90's sino las grandes divas del cine de la era dorada de Hollywood. En 2019, tuvo el honor de acudir a su primera Gala MET y contó con la ayuda de Zac Posen para transformarse en Judy Garland, concretamente en su personaje de la película de culto Ziegfield Girls (1941), cuyo vestuario ha pasado a la historia por sus impresionantes ornamentos y sus majestuosidad de los vestidos. Las alusiones a los lookazos históricos de la industria son una constante en sus estilismos: sus trajes se inspiran en la androginia revolucionaria de Marlene Dietrich, según ella misma ha confesado en redes sociales, mientras que sus diseños satinados y excesivos evocan un aire a Jean Harlow.

Protagonista de campañas de lujo

De no ser tan modesta, Julia podría añadir a su currículum sus varios trabajos como modelo para las campañas de lujo más ansiadas. Es la actual embajadora de Swarovski en la nueva etapa de la marca, que busca abrirse a un público centennial con coloridos diseños fantasía de pedrería, una labor para la que también ha contado con Lourdes Leon, hija de Madonna. Este último año, Garner ha protagonizado a su vez los últimos lanzamientos de Kate Spade y Prada.

Llegó su más fashion hasta la fecha

La veinteañera será la encargada de interpretar a Anna Delvey, una estafadora alemana que fingió ser una millonaria heredera a través de las redes sociales y consiguió amasar una fortuna a base de estafas, con las que pudo saciar sus ganas de ropa de diseñador y experiencias de lujo. Garner seguirá la estela de la estética Old Style, también llamada Old Money, que también caracterizó a la legendaria Blair Waldorf de Gossip Girl. Veremos muchos vestidos de silueta shift o trapecio, populares en los años 50's y 60's, completados con accesorios de Dior, Hermès y Chanel, aunque eso sí, sus looks adaptarán dicho estilo a la desenfadada moda de los 2010's.

