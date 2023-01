Enrique Solís y Alejandra Domínguez rompen tras cinco años de relación

La historia de amor entre Enrique Solís y Alejandra Domínguez, ambos de 32 años, ha llegado a su fin tras casi cinco años de relación. La pareja que oficializara su romance en octubre de 2018 en el enlace de Fernando Fitz-James y Sofía Palazuelo, duques de Huéscar, tras pasar antes por una gran amistad ha decidido poner fin a su noviazgo y emprender caminos por separado, según ha publicado Vanitatis.

VER GALERÍA

Lejos de estrechar lazos y contraer matrimonio, algo por lo que han sido preguntados en múltiples ocasiones durante los últimos meses, la modelo sevillana y experta en marketing y comunicación y el empresario habrían decidido darse un tiempo por motivos relacionados con el trabajo de Enrique. "Ha sido un año difícil y muy duro", expresaba recientemente en una entrevista para Status, en la que admitía que ha estado tan volcado en su carrera que "muchas veces no he estado a la altura de Alejandra por anteponer lo profesional, siempre, a lo personal".

Enrique, que cuenta con negocios como la exclusiva firma de moda masculina The Seëlk, con tienda en Madrid, y es socio de One Shot, ha estado inmerso en un proyecto con una potente empresa desarrolladora de hoteles boutique y de diseño, algo que a la comunicadora no terminaba de agradarle dado el gran volumen de trabajo que le suponía: "Tiene su trabajo, al cual está totalmente entregado, le apasiona. A mí no me encanta tanto su nuevo trabajo porque lo veo menos todavía", reconoció ella el pasado verano durante un evento a los medios allí presentes.

VER GALERÍA

Alejandra Domínguez, una original invitada con traje sastre de Antonio García

Pese a que la discreción ha sido una de las indiscutibles protagonistas de su romance, en aquella ocasión Alejandra se refirió a él como "un culo inquieto que abarca muchísimo": "Yo, desde luego, soy más de descansar, series y sofá", puntualizó. Una diferencia en su forma de disfrutar del tiempo que quizá haya sido el detonante de lo que es hoy una de las separaciones más sonadas del panorama social.

Si bien los protagonistas no se han pronunciado al respecto por el momento, los mensajes de despedida del año que ambos compartieron en sus respectivos perfiles hicieron saltar todas las alarmas. Mientras que la modelo tildó el 2022 de ser un año "muy duro y complicado en muchos aspectos, tanto físicos como emocionales" y aseguró arrancar este 2023 con actitud para poder reponerse de lo vivido, el tercer hijo del Marqués de la Motilla y Carmen Tello afronta este nuevo año con un mensaje de lo más reflexivo que lanzó tras asegurar que en los últimos meses ha sido defraudado por personas cercanas.

VER GALERÍA

"El cuerpo es efímero, el alma perdura para siempre. Repartan alma, den vida cada mañana que salga el sol. Calen en la gente que les rodea, intenten hacer sonreír y sean menos egoístas. La vida se va y todos acabaremos siendo polvo. La grandeza y educación nada tienen que ver con el dinero o la fama: he visto la miseria entre millonarios y, en cambio, he apreciado la sublime elegancia en otros sin propiedad alguna. Den y esparzan alma en cada cosa que hagan en su vida, eso conquista para siempre. Os lo prometo. Lo demás... lo demás no importa", escribió Enrique el 1 de enero en su cuenta, en la que suma 16.000 seguidores.

Las palabras de admiración y cariño con las que Enrique Solís habla del marido de su madre, Curro Romero