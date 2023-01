El impresionante cambio físico de Charo Reina tras perder 35 kilos: 'Me llegué a poner en 130 kilos'

Charo Reina, de 62 años, es una folclórica española muy conocida y una de las grandes voces de nuestro país, que ha dado un vuelco a su vida personal. Y lo ha hecho en el ámbito de la salud, dando un giro de 180 grados a su imagen, consiguiendo un impresionante cambio físico. La artista se ha puesto en las mejores manos y ha logrado algo muy difícil: bajar 35 kilos. Además, ha pasado de vestir una talla 54 a 44, tal y como ella misma ha asegurado. La propia Charo ha contado cómo se originó la transformación de su figura. Ahora, la artista es una mujer nueva que muestra con orgullo su cuerpo, feliz de su nuevo aspecto: "Me veo sana tanto física como mentalmente", destacaba.

Muy emocionada por lo que había conseguido, Charo Reina explicaba que el objetivo no se había logrado de la noche a la mañana, sino que se había alcanzado "con mucho esfuerzo, mucha dedicación, trabajo y con mucho sacrificio", reconocía. Asimismo, la sevillana ha contado el motivo por el que no paró de coger peso: "Viene provocado por una serie de cosas que me pasan cuando muere mi madre. Cuando enferma, me coge haciendo una comedia musical e iba ida y vuelta a Sevilla para estar con mi madre. Cuando la ingresan, tenía enfrente el supermercado con el mejor chocolate y me llegué a poner en 130 kilos", se sinceraba en Sábado Deluxe.

Fue en ese momento cuando a Charo Reina se le encedió la alarma y vio que necesitaba un cambio en su vida, por lo que se puso en manos de profesionales. Incluso, llegó a pedir consejo a Jorge Javier Vázquez, ya que el presentador también redujo su peso en 20 kilos. "Me puse a dieta por una cuestión de salud, me estaba asfixiando tanto física como mentalmente, me miraba al espejo y un día dije: 'Esto lo tengo que remediar'. Así que llamé a Jorge Javier y le dije: 'Ya no puedo seguir así'. Él me puso en contacto con Pronokal", desvelaba. Desde entonces, Charo ha intentado cuidarse y llevar una vida más sana: "No ha sido una pérdida de peso drástica, hago ejercicio, camino todos los días a las 7 de la mañana y me estoy cuidando". "Este último año, desde febrero del año pasado a ahora, he perdido 22 kilos más. Pesaba 130 y ahora peso 95", confesaba la actriz. Y es que, la pandemia fue un momento en el que todos los artistas tuvieron que parar, al igual que el mundo entero.

La soledad en el confinamiento, y hasta que remontó el poco trabajo que había en esos momentos, hicieron que Charo Reina cayera en picado. Por eso, estos últimos años han sido muy difíciles para ella, sobre todo por la muerte de sus padres y la depresión que padecía. "Me daba miedo salir a la calle, incluso asomarme a la ventana. Un día dije: 'Tengo que ir al supermercado', y cuando llegué a la puerta me puse a llorar y me daba pánico. Lo detecté rápidamente y me puse en manos de profesionales. Esto es algo que no se quita en dos días, sigo en ello y estoy mejor. De hecho este año he hecho varias películas y cortos", confesaba, haciendo ver lo mal que lo había pasado, pero también lo bien que estaba ahora después de tanto.