Antonio Montero recuerda su historia de amor con Marisa Martín Blázquez: 'Es la mujer de mi vida'

Antonio Montero y Marisa Martín Blázquez llevan siete años separados, pero siguen viviendo juntos y mantienen una relación excelente. Los dos periodistas siempre han intentado que su vida personal se quede en un discreto segundo plano. Pero, el colaborador de Sálvame, que se encuentra participando en la segunda edición de Pesadilla en el Paraíso, ha abierto su corazón para confesar lo significa Marisa para él. "Mi mujer para mí es todo. Es la mujer de mi vida, mi familia, mi amiga, es todo... Marisa es una tía inteligentísima. Una persona comprometida con su familia y sus hijos. Conmigo ha sido impecable. Es una mujer que vale muchísimo". relataba emocionado y utilizando el término esposa en presente.

Sin duda, unas palabras cargadas de nostalgia y sentimiento, que para muchos de los colaboradores que estaban en plató podrían ser la confirmación a los rumores que comenzaron este verano de que se habían reconciliado. "Es un matrimonio que se quiere y se respeta mucho", aseguraba Belén Rodríguez.

De la misma manera, Antonio ha explicado cómo fueron los comienzos de su historia de amor, cuando ambos eran estudiantes de periodismo. "Empezamos siendo muy jóvenes, nos conocimos en la universidad, hace ya casi 40 años". Aunque en un principio tan solo eran amigos, la chispa fue a más e iniciaron un apasionado noviazgo. "En segundo curso nos fuimos a un viaje, estaba nevando y hacía mucho frío nos metimos en una tienda de campaña como pudimos y ahí surgió el lío. A mi ella me había gustado en primero y ya no me gustaba tanto, pero mira...". Una anécdota muy curiosa que sacó una sonrisa a sus compañeros del reality show. Un affaire estudiantil que se consolidó en 1989 con su paso por el altar. Fruto de esta relación nacieron sus dos hijos, Marieta (22) y Nicolás (20), a los que Antonio ha descrito como "guapísimos".

Por su parte, Marisa no ha querido pronunciarse en lo referido a estas palabras ni adentrarse en el terreno sentimental, pero sí que apoya públicamente esta nueva aventura de Antonio en la pequeña pantalla y piensa que puede hacer un buen papel en el programa, puesto que es un apasionado de la vida rural. "Él es feliz ahí con el campo, la naturaleza, los animales y las gallinas". Por otro lado, subrayaba sus cualidades más negativas y que podían complicar la convivencia porque, según ella, el tertuliano tiene un genio difícil en ocasiones. "Para aguantarle también tiene su aquel, no es de enfadarse, pero también tiene un límite y tira de ironía fina".

