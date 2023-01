Los hijos de Víctor Janeiro visitan la granja donde su padre ha vivido 4 meses

Loading the player...

Beatriz Trapote ha querido darle la bienvenida al 2023 realizando una excursión cargada de significado. La periodista y sus tres hijos: Víctor (7), Oliver (4) y Brenda de año y medio, han visitado la Granja de Jimena de la Frontera (Campo de Gibraltar) donde se grabó Pesadilla en el paraíso, reality show que ganó su marido, Víctor Janeiro. Allí, la comunicadora ha podido explicar mejor a los pequeños el porqué de la notable ausencia del diestro en casa durante los últimos cuatro meses. Además, le ha dedicado unas bonitas palabras, expresando la gran admiración que siente por él. "Un hombre de familia”: con valores, con educación y con respeto hacia todos. Un gran trabajador que no tenía que crear contenido con discusiones porque él brillaba con luz propia, no tenía que mojarse en conflictos que no iban con él, porque sabía que después haría de conciliador con sus compañeros". ¿Quieres ver más detalles de este plan tan emotivo? ¡Pues dale al play y no te lo pierdas!

