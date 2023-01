Marisa Martín-Blázquez, el apoyo inesperado de su exmarido Antonio Montero en 'Pesadilla en el Paraíso'

La periodista Marisa Martín-Blázquez, colaboradora habitual de El programa de Ana Rosa y Fiesta, se ha convertido, sin pretenderlo, en protagonista de Pesadilla en el Paraíso, el nuevo reality de Telecinco. ¿El motivo? La participación en el concurso de su exmarido, Antonio Montero, con quien tiene dos hijos veinteañeros, Nicolas, que es arquitecto y muy aventurero, y Marieta, que fue un bebé prematuro y los médicos llegaron a pensar que podría presentar "algún daño cerebral", algo que, afortunadamente, descartaron con el paso de los meses.

Con total naturalidad, Marisa aseguró que Montero era una persona que se iba a adaptar muy bien a la granja. "El campo, la naturaleza, los animales, las gallinas… Son su medio natural. Él es feliz ahí. Si le meten otro tipo de bichos ya no sé cómo va a resultar el tema", dijo en Fiesta. Su mayor problema cree podría ser la convivencia. Aunque intentará evitar cualquier conflicto, Marisa reveló que su ex tiene un pronto muy fuerte. "Normalmente él se pone un impermeable y…, pero para aguantarle también tiene su aquel. Tiene una ironía fina que a veces te da mucho por saco. No es de enfadarse, pero también tiene un límite", añadió, zanjando así este tema. "Yo no quiero saber nada de esto", comentó entre risas.

Antonio Montero y Marisa Martín-Blázquez se conocieron en la facultad; se casaron en septiembre de 1989 y tres años más tarde crearon su propia agencia de noticias. Formaban un sólido matrimonio dentro y fuera de la pantalla, sin embargo, en 2015 anunciaron su separación. "Marisa y yo estamos separados desde hace meses. De momento convivimos juntos y nos llevamos bien", confirmó el paparrazi en sus redes sociales.

La sombra de la reconciliación ha planeado sobre ellos en los últimos meses. "De mi vida privada no hablo, la relación que tenga con ella tampoco es algo nada que le importe a nadie. Cualquier cosa que tenga en mi vida no es comparable con la relación que tengo con una mujer con la que llevo 39 años", aseguró Montero antes de participar en Pesadilla en el Paraíso. "Nos queremos, nos llevamos bien y nos respetamos. Si se anunciara mañana el fin del mundo, me abrazaría a ella", añadió.

Marisa, por su parte, se mostró muy afectada cuando Montero, en febrero de 2020, anunció que había tenido un tumor maligno en la pierna. "Él es muy positivo, lo ha llevado fenomenal y a toda la gente que se lo ha comunicado nos ha tranquilizado desde el primer momento. Eso ayuda a que estemos con el enfermo, apoyándole, animándole, es nuestra obligación", declaró.