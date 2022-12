Elsa Pataky vuelve a vestirse de blanco 12 años después de su boda con Chris Hemsworth

Después de un año de relación y coincidiendo con las fiestas navideñas, el 25 de diciembre de 2010 Elsa Pataky y Chris Hemsworth se dieron el 'sí, quiero' en una íntima y tradicional ceremonia que celebraron en un exclusivo resort ecológico en una paradisíaca isla de Indonesia. ¡HOLA! publicó las únicas imágenes posadas que se han podido ver de ese día, con una espectacular Elsa vestida con un diseño muy femenino y romántico realizado en seda firmado por Armani Privé. Ahora, 12 años después de aquel día tan mágico, la actriz española ha vuelto a vestirse de blanco.

Y lo ha hecho para despedirse de las idílicas vacaciones familiares que han pasado en las islas Fiyi, concretamente en Tavarua. Elsa, que ha posado así de divertida y enamorada con Chris, lució una bonita falda de vuelo y un top para disfrutar de la última velada de sus vacaciones. La protagonista de Interceptor completó su look hippie poniéndose una flor blanca en el pelo. Descalzos, bailando y celebrando su amor, esta imagen no hace más que demostrar que en estos doce años su matrimonio se ha hecho aún más fuerte y siguen tan felices como el primer día.

Elsa y Chris han pasado unos días mágicos junto a sus tres hijos: India, de diez años, y los mellizos Tristan y Sasha, de ocho. Con ellos han disfrutado de una de sus grandes pasiones, el surf, tal y como puede verse en varias imágenes que ha compartido la actriz. La familia al completo ha aprovechado para descansar, disfrutar de sus aguas cristalinas, pescar y cantar y bailar alrededor de una fogata.

Además, los actores han presumido de cuerpazos al sol. La intérprete de películas como Fast & Furious 6, Ninette o DiDi Hollywood se ha despedido del 2022 con este espectacular posado frente al mar luciendo un bikini de color negro. "Estás espectacular", "Impresionante" o "Qué familia tan bonita" son algunos comentarios que le han dejado sus fans.

Unas navidades diferentes

Esta Navidad la familia Pataky tiene un motivo extra para celebrar y es que el hermano de Elsa, Cristian Prieto, se ha convertido en padre por primera vez. El realizador y fotógrafo y su mujer, Silvia Serra, dieron la bienvenida a la pequeña Ona el pasado 12 de diciembre. "No veo la hora de conocer todo sobre ti y verte crecer. @silvia.serra no podría estar más orgulloso de ti. Me haces sentir el hombre más afortunado", dijo al anunciar el nacimiento de su hija.

Además, hay que recordar que el protagonista de Thor anunció recientemente su retirada temporal de la actuación para pasar más tiempo con los suyos. Chris tomó esta decisión tras enterarse por unos estudios genéticos que tiene más riesgo de padecer Alzhéimer. Esto ha provocado un gran impacto en él y, aunque en ningún caso tiene pensado retirarse, sí que va a tomarse un descanso. En los últimos dos años, el actor australiano ha enlazado rodajes muy largos y exigentes (Thor: Love and Thunder, Extraction, Sin límites y acaba de terminar Furiosa), por eso, quiere descansar y pasar tiempo con su familia.