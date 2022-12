La cara de orgullo de Elsa Pataky al ver a Chris Hemsworth recibir un premio tras anunciar su retirada temporal

La última entrega de premios a la que han asistido Elsa Pataky y Chris Hemsworth se ha convertido en escenario de la mejor historia romántica. El actor ha recibido el premio Trailblazer en la gala de los AACTA, que se ha celebrado en Sidney, ante la atentísima mirada de su mujer y sus padres. Elsa no se ha separado de su marido, dedicándole miradas teñidas de orgullo durante la velada, en la que se ha vuelto a comprobar que su amor goza de una excelente salud. La noche fue tremendamente significativa por muchos motivos, no solo porque este es el primer galardón de la Academia de Cine australiano que recoge el intérprete, nacido en dicho continente, sino porque además lo hizo de manos del también actor australiano Russell Crowe. Se admiran y son buenos amigos como reconocían ellos mismos, ¿qué más se puede pedir?. En la fiesta, además de Elsa, estaban los padres de Chris, Craig y Leonie, que no se quisieron perder esta cita en la que el talento y trayectoria de su hijo se ponían en valor. Ya estuvieron acompañando a su hijo Liam en el estreno de su última película demostrando que cuando se trata de celebrar los éxitos de sus hijos, son los primeros en apuntarse.

A todo ello se une el momento en el que llega este galardón, apenas unos días después de conocerse que el artista se toma un respiro en la actuación tras descubrir que padece una predisposición genética a tener Alzheimer (lo que no implica que vaya a desarrollar seguro la enfermedad en el futuro). Es sin duda un premio que marca un punto de inflexión para Chris, que no solo reaparecía en público tras el resultado médico sino que además conquista así a la crítica de su país mientras pone en orden sus prioridades. “Para mí tener esta información es algo positivo porque sino, no habría hecho ciertos cambios. Desde que terminé de grabar la serie, lo único que he hecho es ir finalizando proyectos y cosas que ya tenía firmadas. Ahora, cuando se acabe la gira promocional, me iré a casa y descansaré con mis niños y mi esposa e intentaré simplificar las cosas” ha comentado el intérprete, que precisamente reconoce que entre sus mayores miedos está olvidar a los suyos.

Su mujer, amiga y compañera de vida, no se perdió por supuesto esta cita, espectacular con un vestidazo rojo con escote corazón y una sensual abertura lateral. El dicho de que a veces sobran las palabras se volvió a reflejar en las miradas que el protagonista de Thor dedicó a Elsa. La pareja está a punto de celebrar su 12º aniversario de boda (el próximo 25 de diciembre), así que esta noche fue la ocasión perfecta para hacerlo de manera anticipada. El “guau” que parecen exclamar los ojos de Chris cuando la mira suena igual, se nota, que el primero que le lanzó a la española. La abrazó mientras caminaban por la alfombra roja, la miró embelesado y, por supuesto, le dio un beso digno de cualquier final de película, logrando que cualquiera que vea estas imágenes suspire por un amor igual.

Elsa y sus tres hijos, India y los mellizos Tristan y Sasha, de 10 y 8 años respectivamente, igual que el resto de la familia, serán ahora los mejores compañeros de reparto de Chris. El intérprete está decidido a pasar tiempo de calidad con los suyos y, repasando las ocasiones que comparte con sus incondicionales, lo hará de sobra. Australia se convierte en el rincón ideal para olvidarse de las obligaciones y encontrar esa armonía y paz con las que guiar sus pasos. La pareja lleva una vida tranquila en el país natal de Chris, en el que el contacto con la naturaleza, las excursiones y los improvisados bailes antes de cenar serán a partir de ahora sus compromisos preferidos.