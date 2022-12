El lado más personal de Pelé: de sus tres matrimonios a los siete hijos que reconoció

El mundo del fútbol llora la pérdida de Pelé, una muerte que llega a sus 82 años, dejando una imborrable huella en la mente y corazón de quienes vibraron con su magia en el campo. El legado que el brasileño, cuyo auténtico nombre es Edson Arantes do Nascimento, deja en el deporte rey es tan ingente que, más allá de ser considerado uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, sino el mejor, el legendario exfutbolista y entrenador Ferenc Puskás, con quien mantuvo una gran relación de amistad, se negó a clasificarle como un jugador: "Él fue más que eso". Sus tres matrimonios, siete hijos reconocidos, deslealtades, la fama de mujeriego que se labró y admitió y la ausencia de posicionamiento político marcaron su vida fuera del terreno de juego.

Además de ser un mito para las generaciones que lo vieron jugar y ser el único hombre del mundo que atesora la marca de ganador de tres mundiales, de él sobresale su humilde infancia, la niñez de un deportista prometedor marcada por el gran sueño que consiguió alcanzar, pero también su controvertida vida amorosa, marcada por las infidelidades y las tres veces que pasó por el altar.

Con 26 años pronunció su primer 'sí, quiero' en la boda que celebró con Rosemeri Cholbi, un romance que duró 16 años, que terminó, según cuenta la versión oficial, a causa de la distancia implícita en su trabajo, aunque se especuló que él tuvo varios deslices con modelos y conocidas artistas brasileñas que propiciaron este divorcio, y que le dio a sus primeros tres hijos: Kelly Cristina, Edson y Jennifer.

Su segunda boda se selló con la psicóloga y cantante de góspel Assiria Seixas, cuando él tenía 53 años, y fue 14 años después cuando decidieron tomar caminos por separado, tras tener a los mellizos Joshua y Celeste. A los 76 volvió a comprometerse con la empresaria brasileña de origen japonés Marcia Aoki, con quien inició su relación en 2010 y a quien se refirió como "la última gran pasión de mi vida". Con ella, 25 años menor que él, fue con la única esposa que no tuvo descendencia, aunque juntos celebraron una boda por todo lo alto que tuvo lugar en Sao Paulo.

"Con toda la honestidad del mundo, he tenido varios affaires, algunos de los cuales acabaron en hijos, pero solo me enteré de la existencia de estos más tarde", confesó en Pelé, el documental de Netflix sobre su historia y su figura, un formato en el que, además de su faceta como leyenda deportiva, se esboza su perfil más personal. Un perfil con gran inclinación de mujeriego y donjuán, pues por su vida pasaron otras mujeres con las que no oficializó noviazgo y con las que llegó incluso a tener hijos, como Sandra Machado -fallecida en 2006, a los 42 años, a causa de un cáncer-, fruto de su idilio con la empleada doméstica Anizia Machado y a quien siempre se negó a reconocer como tal pese a la confirmación de las pruebas de paternidad, y Flavia, resultado de su fugaz romance con la periodista Lenita Kurtz, a la que dio con orgullo sus apellidos y con la que mantenía una relación muy cercana.

