Julio Iglesias, Claudia Schiffer y otras personalidades se unen al mundo del deporte en su adiós a Pelé

La noticia del fallecimiento de Pelé a los 82 años como consecuencia de un cáncer de colon en el hospital Albert Einstein de São Paulo, donde llevaba un mes ingresado, ha entristecido al mundo. Único jugador en la historia en conquistar tres veces la Copa del Mundo y considerado uno de los mejores de todos los tiempos, el futbolista, que deja al fútbol huérfano de uno de sus mayores referentes, ha recibido numerosas condolencias y mensajes de apoyo. "El rey del fútbol nos ha dejado. Su legado nunca será olvidado", ha escrito el jugador Kylian Mbappé junto a una fotografía en la que posa con el 'O Rei' del fútbol en una campaña publicitaria que realizaron juntos. Pero no ha sido el único, Iker Casillas también ha querido dejar unas palabras: "Día muy triste para el fútbol! Se nos va un mito de este deporte. Admirado y querido. DEP Pelé".

"Con él, el fútbol se hizo más grande", ha afirmado la cuenta oficial del FC Barcelona que "lamenta profundamente la muerte del 'Rei', uno de los mejores jugadores de todos los tiempos". Además, otros deportistas como Ronaldo, Neymar, Usaint Bolt, Casemiro, Salgado, Fernando Hierro, Boris Becker, Carles Puyol, Sergio Ramos, Guty, Marcelo o Roberto Carlos también han querido dejar sus mensajes de apoyo en estos momentos tan difíciles para la familia del futbolista. "Mi más sentido pésame para todo Brasil y en particular para la familia. Un mero adiós al eterno Rey Pelé nunca será suficiente para expresar el dolor que actualmente embarga a todo el mundo del fútbol. Una inspiración para tantos millones, una referencia de ayer, de hoy, de siempre. El cariño que siempre me mostró fue recíproco en cada momento que compartimos, incluso a la distancia. Nunca será olvidado y su recuerdo vivirá por siempre en cada uno de los amantes del fútbol. Descanse en paz, Rey Pele", ha escrito Cristiano Ronaldo.

Pero el mundo del deporte no ha sido el único que ha querido dejar constancia de la pérdida que deja Pelé; rostros de la canción, de la interpretación; como la actriz Debi Mazar; y del mundo de la moda, como Camila Alves McConaughey, Carla Bruni o Alessandra Ambrosio, también han expresado su tristeza. "Mi queridísimo amigo, tantas aventuras bonitas con VOCÊ, tanto cariño, tiempos inolvidables, hoy todos esos recuerdos vuelven a mi vida y me llenan de tristeza, hoy te has ido de nosotros pero no te vamos olvidar jamas. No solamente has sido el Rei del fútbol, si no que has sido el Rei del cariño con una vida ejemplar. Fuiste amigo de tus amigos y estoy en la certeza que el mundo está consternado, pero tu espíritu se queda entre todos nosostros de una manera universal. Maestro de maestros, que Dios te guarde. Te quiero para siempre", ha escrito Julio Iglesias junto a una fotografía en blanco y negro de los dos. "Tuve la suerte de conocer a Pelé, y juntos sacamos la Copa del Mundo para empezar el torneo 06. Fue un honor tenerlo a mi lado, guiándome en un momento tan grande. Mis condolencias a su familia y amigos", ha publicado Claudia Schiffer.

"Pelé, fuiste un símbolo para nosotros y nos dejaste ver que los sueños pueden convertirse en realidad. Fuiste y siempre serás único en tu clase, con un corazón de oro y el primer atleta como embajador de buena voluntad de la Unesco, siempre cuidando la gente. Brasil hoy estamos de duelo contigo por la pérdida de tu héreoe, nuestro héroe, héroe del mundo, el más grande de todos los tiempos. Mi más sentido pésame para su familia y seres queridos. Que esté en paz eterna", ha escrito también la modelo Naomi Campbell. "Adiós Pelé. Pude fotografiarte junto a Kate Moss y quedé impresionado por tu personalidad, amabilidad y por la alegría que trajiste a la sesión. Serás recordado para siempre. Que descanse en paz", ha publicado el fotógrafo Mario Testino.

