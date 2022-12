El significativo detalle que compartió Ana Boyer durante la Navidad en casa de Isabel Preysler

A pesar de que este año van a ser muy diferentes debido a su ruptura con Mario Vargas Llosa, las fiestas navideñas se viven con especial ilusión en casa de Isabel Preysler. Después de que el año pasado cumpliera su sueño de reunir a toda su familia en Miami, en esta ocasión ha pasado la Nochebuena y la Navidad en su residencia de Puerta de Hierro, acompañada de Tamara Falcó, Ana Boyer, Fernando Verdasco y los niños. "Ahora lo que más me gusta es ver cómo mis nietos disfrutan de ellas (...) Me encargo de preparar los menús y de toda la organización de la fiesta navideña", dijo Isabel en ¡HOLA! recientemente.

La encargada de mostrar algunos detalles de cómo pasaron estos días fue precisamente Ana Boyer, que publicó varias imágenes en las que se podía ver que la magia de la Navidad había inundado su hogar. "¡¡Feliz Navidad!! Deseándoos todo lo mejor", escribió la mujer de Fernando Verdasco enseñando su espectacular árbol y las Flores de Pascua que decoraban la casa. Además, Ana compartió otra imagen de su cena de Nochebuena que ha sido especialmente significativa.

En ella puede verse la mesa, perfectamente vestida para la ocasión con un mantel de color rojo, velas, centros de mesa... pero hay un detalle que ha llamado la atención y es que Isabel y sus invitados cenaron con la cubertería y las servilletas de tela que llevan grabadas las iniciales 'BP', que corresponden a Boyer-Preysler. Al menos, así era en el puesto que ocupaba Ana Boyer. Se trata de un detalle que ha cobrado especial relevancia a raíz de conocer la separación definitiva de Isabel Preysler, de 71 años, y Mario Vargas Llosa, de 86, ya que el escritor peruano no estuvo presente en las celebraciones navideñas.

Aunque, como decíamos, van a ser unas fiestas más tristes que de costumbre, Isabel cuenta con el apoyo incondicional de sus hijos y sus nietos, que son su mayor alegría. "Todos los años hacemos una cena muy tradicional en la que no faltan el pavo y el turrón", nos contaba en el reportaje que hizo para ¡HOLA! hace unas semanas junto a Ana Boyer. Al preguntarle qué propósito personal le gustaría cumplir en 2023, Isabel nos confesó: "Me gustaría seguir como estoy y que las cosas siguieran como están. No pido más".