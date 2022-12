El motivo por el que Juan del Val y Nuria Roca pasan la Navidad en Estados Unidos

Nuria Roca y Juan del Val van a pasar unas navidades diferentes. La presentadora y el colaborador han viajado a Estados Unidos este 23 de diciembre (han despegado a primera hora de la mañana) para disfrutar con toda su familia de estas fechas tan especiales porque uno de sus hijos, Pau, está estudiando bachillerato al otro lado del charco. "Nos vamos a ver a nuestro hijo mediano, que está fuera, en EEUU, así que nos vamos a pasar todas las fiestas allí", ha dicho en El Hormiguero la comunicadora, que además ha revelado que volverán a España el próximo 4 de enero. Eso sí, Nuria ha querido explicar los pros y los contra de hacer un viaje tan largo en estos días tan señalados, ya que no van a poder reunirse con todos los seres queridos que les gustaría como han hecho de costumbre.

"Ir a Estados Unidos tiene una parte muy buena que es hacer un súper viaje y estar con él y la otra es que a toda la familia no la vamos a ver", ha dicho Nuria, que se ha echado a reír cuando su marido ha bromeado con lo que significa no poder ver a todos sus seres queridos. "¡Qué disgusto, ¿verdad? ¡Ay, qué disgusto! Qué pena que nos perdemos la comida de los primos... ¡Qué rabia!", ha dicho en tono irónico Juan del Val, que iba vestido con un divertido jersey navideño en el que incluso se podía reproducir un villancinco. "No le van a volver a invitar", ha sentenciado entre risas la prensentadora para asegurar que cuando escuchen a su marido no van querer que otro año acuda a la cita familiar.

El pasado agosto Pau, que nació 28 de agosto de 2006 en en el hospital Santa Elena de Madrid y que ahora tiene 16 años, se ha ido estudiar al extranjero y la presentadora no puede estar más orgullosa de él. Eso sí, ya ha confesado en varias ocasiones lo mucho que le va a echar de menos. De hecho, según desveló el pasado verano, la pregunta que más va a extrañar es esta: "Mami, ¿me haces unos huevitos con bacon?", pero sabe que su hijo tiene una gran oportunidad por delante y solo desea que exprima al máximo esta experiencia americana. "¡Y lo bien que te lo vas a pasar qué, mi amor! Empieza el año de tu vida, Pau. Aprovecha, disfruta y 'conocimiento', que diría la abuela. Te quiero", publicó Nuria junto a varias fotos de la despedida.

Aunque todavía es pronto para saber a qué se dedicará Pau en un futuro, el hijo de los colaboradores de El Hormiguero está siguiendo los pasos de su hermano mayor y los de su madre, que también estudiaron una temporada en fuera de nuestro país. De hecho, antes de matricularse en Arquitectura Técnica, la presentadora estuvo en Estados Unidos y disfrutó muchísimo de la experiencia. Incluso fue a un típico baile de graduación, tal y como contó en El Hormiguero: "Yo no estaba en el último año pero conocí a un chico que me invitó y me puso la pulsera y todo", recordó con nostalgia.