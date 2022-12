Tori Spelling, hospitalizada de urgencia por mareos y serias dificultades para respirar

Tori Spelling, la popular Donna de Sensación de vivir, ha sufrido un contratiempo en su salud a escasas horas de celebrar la Navidad. La actriz y empresaria ha tenido que ser hospitalizada de urgencia a causa de unos intensos mareos, tensión alta y seria dificultad para respirar. La esposa de Dean McDermott hablaba de este inesperado bache en su salud y se dirigía a quienes habían dudado de su condición cuando comenzó a sentirse mal días atrás.

La estrella, de 49 años, ha compartido una foto desde la cama del hospital mientras los médicos le realizan varios exámenes después de haber tenido la presión arterial alta y sentirse extremadamente mareada. “Aquí estoy, en el hospital desde anoche”, escribió la intérprete, causando una gran preocupación entre sus seguidores.

“A todos los que quisieron prenderme fuego cuando les dijeron que estaba demasiado enferma como para ir a trabajar, bueno, aquí estoy”, señaló. Y quiso añadir: “¿Qué tal si la próxima vez toman lo que dice alguien al pie de la letra y muestran amabilidad en lugar de dudar? Recuerden, para la gente como yo, no ir a trabajar es una pesadilla. Soy una buscavidas y una adicta al trabajo. Siempre elijo trabajar”, quiso dar por zanjado su mensaje, aclarando que el motivo de su ausencia en el trabajo está más que justificado. Actualmente, la intérprete presenta el reality Love at first lie, que se emite por MTV, un programa que pone a prueba el amor entre diversas parejas.

Los médicos les están realizando todo tipo de pruebas para determinar el problema que sufre, pero el único deseo de la actriz es llegar a casa para reunirse con sus seres queridos, aunque en estos momentos sabe que debe priorizar su salud. La hija del productor Aaron Spelling es madre de cinco hijos, Beau, de 5 años, Finn de 10, Hattie de 11, Stella de 14 y Liam de 15, que tiene en común con su esposo, Dean McDermott, y convive también con los dos hijos mayores de McDermott, Jack y Lola.

Durante años los rumores de crisis y separación han planeado sobre su matimonio. Y pese a que hubo una época en la que hicieron vidas separadas -el año pasado Dean no figuraba en su tradicional felicitación navideña-, este año en cambio han posado todos juntos presumiendo de familia numerosa.