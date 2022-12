Vega hace un alto en su carrera por 'un problema de salud físico que requiere más pruebas y descanso'

La cantante Vega ha tenido que hacer un alto en su carrera profesional por motivos de salud. A sus 43 años se enfrenta a nuevos problemas tras haber hablado abiertamente del trastorno bipolar que sufre. "Y de repente un día todo se ve borroso. Cuentas los días, meses y años que llevas tirando hacia delante por salvar los muebles que quedan y te topas con la realidad que te devuelve un espejo. Uno que ponen los médicos donde tu salud física pende de un hilo que sostiene lo que queda de ti", ha comenzado diciendo junto a esta foto en blanco y negro en la que aparece con su inseparable guitarra. "La vida obliga, para seguir viviendo. Necesito unos meses para recuperarme de un problema de salud físico que requiere más pruebas y descanso", ha añadido sin precisar cuál es la dolencia que padece.

VER GALERÍA

La artista se despide por una temporada de su público tras una "maravillosa" gira. "He disfrutado de vosotros a más no poder", ha asegurado. Sin embargo, sabe que tanto esfuerzo le ha pasado factura porque afrontó estos conciertos "con dolores no atendidos por mi parte". "Me dejé el corazón en cada escenario, hoy sé que un poco la salud también. Mi fuerza de voluntad y el coraje que me caracteriza, un equipo que puso como siempre todo fácil, lo hizo posible. A veces una extrema tolerancia al dolor hace que tires y tires hasta que el cuerpo se rompe. Voy a pegarlo como pueda, eso es todo", ha explicado a todos sus seguidores con su característica naturalidad.

VER GALERÍA

Este contratiempo ha hecho que los compromisos que tenía para los próximos meses se hayan aplazado. "Me da una tristeza enorme en especial el concierto de León con todas sus entradas agotadas", ha lamentado, al tiempo que pone fecha a su reaparición: el 21 de abril en la capital leonesa. "Estoy segura de que será la mejor medicina".

Vega ha pedido disculpas por las molestias y ha dado las gracias a sus fans por la comprensión. "Vuelvo al nido", ha afirmado, un lugar seguro formado por su marido, el empresario de Estrella Galicia, José María Rivera, y su hija Noa. "Felices Fiestas a todos, que disfrutéis de la familia y amigos. Os deseo salud, mucho amor y empatía. Hasta pronto. V.", ha finalizado.