'José Andrés and family in Spain' se estrena el 27 de diciembre José Andrés da el salto a la televisión acompañado por su mujer y sus tres hijas El chef ha protagonizado las imágenes más simpáticas junto a su familia en la presentación de su nuevo programa

Divertidísimo, así se ha mostrado el chef asturiano José Andrés durante un evento de promoción en Nueva York del programa de televisión que se adentrará en su faceta más personal. José Andrés and family in Spain (José Andrés y su familia en España) se estrenará el próximo 27 de diciembre en Discovery Plus, un proyecto en el que de nuevo el cocinero hace un canto a sus raíces españolas y a las recetas con las que nació su pasión por la gastronomía. El aclamado chef, toda una personalidad en Estados Unidos y en medio mundo gracias a su increíble labor solidaria con su fundación World Central Kitchen que lleva alimentos a las víctimas de todo tipo de catástrofes, quiere mostrar los platos más típicos de cada una de las regiones de nuestro país. En esta cita en Nueva York, que tuvo lugar en Mercado Little Spain, espacio en el que se dan cita más de 15 quioscos y tres restaurantes con el más puro sabor made in Spain, el chef estuvo acompañado por su mujer Patricia Fernández de la Cruz y sus tres hijas: Carlota, de 23 años; Inés, de 21 y Lucía, que acaba de cumplir la mayoría de edad.

Los cuatro hicieron divertidas instantáneas junto a amigos e invitados que les acompañaron en una noche en la que no faltó jamón y un buen vino. Saltaron, se abrazaron y mostraron su cara más simpática y la buena relación que les une, la misma que se convertirá en un atractivo casi más atractivo durante este programa que ver al chef entre fogones. La dinámica familiar y ese lado más personal del cocinero se adivina armoniosa por otro lado al ver estas tiernas imágenes. Igual que al repasar algunos de los clips que ha compartido en sus perfiles en los que las hijas de José Andrés hablan de cómo el trabajo de su padre ha influido en su talento para cocinar (lo contaron tras participar en el programa de James Colbert en televisión).

Carlota, su hija mayor que está graduada en negocios y que tiene en la cocina una de sus grandes pasiones, asegura que cocinar se ha convertido en una especie de actividad familiar, mientras que la pequeña Lucía dice que ella no tiene mano, ante la réplica de Inés, que la califica como la que mejor hace las recetas de panadería. Los cinco han pasado unos días increíbles en la Gran Manzana, así los ha definido José Andrés, de 53 años, visitando algunos programas de televisión y paseando por el Rockefeller Center, iluminado ya por el enorme abeto que lo adorna en estas fechas.

“Ven conmigo y mi familia a un increíble viaje por España donde comeremos en cada región y veremos qué hace que la comida española sea la mejor del mundo”. Con estas palabras arranca el show de José Andrés que se podrá ver dentro de unos 10 días, un auténtico regalo navideño para los fanáticos de la gastronomía que tienen en el chef a uno de sus máximos exponentes. Andalucía, Barcelona, Madrid, Valencia, Lanzarote y por supuesto su tierra natal Asturias, entre otros, son los destinos que visitarán José Andrés y sus hijas Carlota, Inés y Lucía. Un viaje culinario que promete.

La esposa de José Andrés, Patricia es gaditana, de Algeciras, una zona que suelen visitar en familia durante el verano, concretamente Zahara de los Atunes (Cádiz). A la mujer del cocinero se la conoce cariñosamente como Tichi y de ella se enamoró José Andrés al verla bailar salsa en Washington. Llevan casados más de 25 años desde que en 1995 contrajeran matrimonio: primero por lo civil en Estados Unidos, y luego en una boda religiosa en España, a la que asistió su círculo más íntimo de familiares y amigos. El mayor orgullo del asturiano son sus tres hijas, que han ejercido de pinches de su padre en la cocina en muchas ocasiones preparando platos como las migas manchegas o las tradicionales croquetas de jamón.