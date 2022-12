Enrique del Pozo cuenta que ha estado una semana hospitalizado: 'Ha sido muy duro'

La salud de Enrique del Pozo atraviesa un momento complicado. Así lo ha comunicado él mismo, señalando que acaba de salir del hospital tras haber estado ingresado una semana por problemas que le han dejado postrado en una camilla durante varios días y que le han llevado a estar monitorizado por una máquina. Tras un tiempo sin dar señales en su perfil social, el artista que fuera integrante del popular dúo Enrique y Ana, de 65 años, ha compartido la noticia con sus seguidores a través de una imagen que ha hecho saltar las alarmas y en la que se le puede ver en la clínica donde ha estado bajo vigilancia.

El defensor y pareja del culturista Rubén Sánchez Montesinos, de 41 años, en la última edición de 'Supervivientes', que ha preferido llevar este asunto desde el hermetismo más absoluto hasta ahora, ha sembrado la preocupación entre sus seguidores: "Ha sido una semana ingresado muy dura. Ahora en casa, siguiendo tratamiento y reposo. Todo bien, con tiempo, pero hay un cambio absoluto de vida", ha expresado, al tiempo que ha remarcado su intención de dedicarse más "tiempo y energía" a sí mismo a partir de ahora. Aunque en el post que ha publicado no ha dado más detalles, ha confesado al diario El Español que "ha sido una neumonía muy, muy dura con problemas tremendos de falta de oxígeno (...) Han sido 10 días difíciles, pero se ha superado con un gran equipo en el hospital " y que todavía tiene dificultades para respirar.

Enrique, que ya ha recibido el alta médica y va a comenzar el tratamiento desde la serenidad de su hogar, ha aprovechado para agradecer a la Sanidad Pública su labor y esfuerzo, en especial "a los médicos, enfermeras, camilleros y celadores" y "a los que en muy privado me habéis abrazado cada día". Las muestras de cariño por parte de su círculo más cercano no han tardado en llegar, y personalidades como la televisiva Makoke, la cantante Ainhoa Cantalapiedra o el presentador José Manuel Parada le han enviado públicamente mensajes de apoyo y abrazos que él ha tomado con gratitud.

Este varapalo de salud para Enrique se ha dado en un momento en el que, a nivel profesional, se preparaba para grabar un nuevo disco y rodar su tercer documental y comenzaba su formación actoral en la escuela Nancy Tuñón y, en el plano personal, está felizmente enamorado de su pareja. "Vida mía, sabes que estamos juntos para todo. Esta y las que puedan venir. Te quiero", le ha escrito ahora el deportista catalán.

Enrique del Pozo se rompe ante la nominación de su pareja en 'Supervivientes'

Desde el polémico paso por Honduras de Rubén, experiencia de la que resultó ser el primer expulsado y la cual Enrique vivió desde plató, el atleta cambió su manera de pensar en muchos aspectos: "Me he dedicado 24 horas al culturismo, le he dado mucho al deporte y el deporte a mí, pero ahora voy a cuidar lo que más quiero", reconocía, al tiempo que subrayaba el orgullo que sentía por el cantante. "Es un hombre que me lo demostró en el año de convivencia; esa persona me quiere y ha defendido lo indefendible en este plató, y ese es el premio que me llevo, el amor de Enrique del Pozo", reveló.