Enrique del Pozo cuenta cómo es su relación con Ana Anguita, su compañera en el mítico dúo musical

Enrique del Pozo no está pasando por su mejor semana, sobre todo después de la expulsión de su novio Rubén Sánchez Montesinos de Supervivientes, puesto que se produjo una situación muy tensa durante la publicidad de una de las gala del reality y Enrique ha acabado por pedir perdón por su actitud: "Estoy machacado, muy mal, pido perdón al equipo de Supervivientes que son excepcionales. Perdí los papeles ayer, me equivoqué", se ha disculpado Del Pozo en Viernes Deluxe, donde también ha hablado de su trayectoria y en concreto el famoso dúo que formó en los 70 con gran éxito junto a Ana Anguita, Enrique y Ana, ¿Cómo es su relación con ella actualmente?

Jorge Javier Vázquez ha aprovechado la entrevista de Enrique del Pozo para repasar su trayectoria profesional como artista, recordando el famoso dueto y le ha preguntado por su relación con Ana Anguita en la actualidad: "Una curiosidad. Sé que ella ha optado por desaparecer, pero ¿sabes realmente dónde está Ana?", le preguntaba el presentador. A lo que el cantante ha respondido asegurándole no saber nada de ella desde hace mucho tiempo: "Hace treinta y pico años que no nos vemos, pero no fue por nada malo", confesaba Enrique. El artista ha aprovechado para mandar un mensaje a los que a veces le 'desprecian' por haber pertenecido a este grupo infantil: "Hay como una especie de obsesión de utilizarse para hablar de mí con desprecio cuando se hizo un trabajo maravilloso. Me siento enormemente orgulloso. Soy el de Enrique y Ana y el del Cocoguagua, y me siento muy orgulloso de ello. Pero los que utilizan eso para faltarme el respeto se la faltan a una generación", decía tajantemente Enrique.

Antes de pasar a hablar del otro reality de la cadena, el presentador ha querido incidir en cómo les trataron económicamente a Enrique y a Ana como grupo musical por aquel entonces: "Nos trataron muy bien porque yo siempre lo tuve muy claro y porque el presidente de la compañía, José Luis Gil, fue un muy serio. Yo sabía lo que estaba pasando, por ejemplo, con Parchís, pero en nuestro caso no pasó. Sobre todo yo estaba ahí para ser una persona honesta, como también estaba la madre de Ana, que era una persona muy honesta", explicaba Enrique del Pozo, añadiendo que había que agradecer mucho el papel que tuvo "en esa historia" a la madre de la que fuera cantante de Enrique y Ana. Al entrevistado de la noche le ha extrañado que solo se comentase esa parte de su carrera profesional, por lo que no ha entrado en más detalles de aquella época y ha reivindicado que tiene un currículum más largo más allá del dúo musical formado por él y Ana.

Enrique del Pozo y Ana Anguita se separaron en 1983 con multitud de éxitos, formando parte de la banda sonora de los niños de entonces, entre los que se encontraban Amigo Félix, La triste historia de la gallina Co co ua o La yenka. En las Navidades del 83 hicieron oficial su separación y utilizaron el programa Un, dos, tres para comunicarlo. En aquel momento Ana había dejado muy claro que quería seguir con sus estudios -se licenció en ingeniería informática- y poco tiempo después se retiraría definitivamente de la música.

