Ana María Aldón impresiona con su llamativo 'look', provocando piropos y críticas a partes iguales La actuación de la exmujer de Ortega Cano recibía el aplauso de Rocío Carrasco, quien le daba su voto para que no fuera expulsada

Después de comunicar el pasado mes de octubre que se divorciaba, y de responder a su hija Gema Aldón hace unos días en las últimas polémicas declaraciones de la joven, Ana María Aldón continúa con su vida y sus proyectos profesionales. Y lo está haciendo de la mejor forma posible y demostrando que intenta superarse en todo momento. Una vez más, la diseñadora ha dejado a todos los espectadores con la boca abierta y ha sido al aparecer con un espectacular look en el escenario del Mediafest Night Fever. Ana María Aldón se ha metido en la piel de Sonia para cantar junto a Selena una de las míticas canciones del dúo, que comenzó su éxito en el año 2000, Con una mano en tu cintura.

Aunque la caracterización de Ana María Aldón ha sido increíble, la voz ha vuelto a ser el punto débil de la diseñadora. Y es que, a pesar de haberle puesto ganas durante su actuación, la forma de cantar no le ha acompañado en lo que podría haber sido una de las actuaciones más estelares de la noche -junto a la de Sheila Dúrcal y Rocío Carrasco, esta última ganadora del premio de la gala-. La colaboradora ha intentado defender el tema lo mejor posible, sin embargo la voz no ha contribuido a ello. Al finalizar la actuación, los miembros del jurado se han mostrado divididos. Ana María Aldón ha provocado piropos, siendo Soraya Arnelas la que ha aplaudido su puesta en escena, y críticas, como la que le ha hecho Cristina Rodríguez: "Ana María tengo que decirte que estás buenísima pero también que lo has hecho horroroso", señalaba la estilista, algo que no ha sentado del todo bien a la diseñadora, que más adelante manifestaba su enfado: "Lo que no voy a hacer es hundir a una persona en la miseria".

Pero todo no han sido críticas y Ana María Aldón se ha ganado muchos simpatizantes, sobre todo a través de las redes sociales, que vitoreaban a la diseñadora por su look. Finalmente, la que fuera pareja de José Ortega Cano se ha convertido en la menos votada. Eso sí, lo más destacado de la noche, además cómo iba de espectacular Ana María -y del emotivo homenaje a Rocío Dúrcal y Rocío Jurado-, ha sido el guiño que le ha hecho la hija de Rocío Jurado a Ana María. Y es que, Rocío Carrasco dado su voto para que se salvase la ex del torero. Al final, la concursante se ha mantenido una semana más en el concurso. Este gesto de la hermana de Gloria Camila ha sido una muestra más de apoyo hacia la diseñadora por lo que está pasando, tras el divorcio con su marido Ortega Cano, y después el reencuentro que vivieron hace dos semanas en el mismo escenario de las actuaciones.

Crónica de un divorcio anunciado

Después de diez años de relación, cuatro de matrimonio y un hijo en común, José Ortega Cano y Ana María Aldón ponían fin a su historia de amor. El torero y la diseñadora decidían separarse el pasado octubre después de varios meses luchando por salir a flote con su relación. Sin embargo, esto no pudo ser y los dos daban el paso hacia adelante para terminar lo que empezaron. Era la propia colaboradora la que lo anunciaba en directo: "Ahora es el momento de hacerlo y no cuando las cosas están en caliente", admitía. Por su parte, el torero también lo comunicaba de la siguiente forma: "Nos vamos a divorciar porque ya no podemos continuar así". A partir de ahí, cada uno ha tomado caminos separados -continuando con sus proyectos profesionales-, exceptuando cuando los fines de semana acompañaban al pequeño de la casa a los partidos de fútbol.