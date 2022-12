Ana Obregón repite vacaciones prenavideñas en Roma: ¿cogiendo fuerzas para las Campanadas?

Ana Obregón ha viajado a Roma para trabajar, pero ha confesado que a pesar de que haya sido lo profesional lo que le ha hecho ir hasta allí la capital del país significa "una mirada diferente para mis ojos de luto, una tímida pausa en el dolor que siempre me dejáis compartir con vosotros". La presentadora, que ya estuvo en la ciudad italiana en noviembre del año pasado junto a su amiga Susana Uribarri porque allí su alma "se conecta con la historia de todo lo eterno", antes de las Campanadas que finalmente no pudo presentar de nuevo con Anne Igartiburu por dar positivo en Covid. Ahora parece que repite el plan y todo apunta a que también podría reeditar la insuperable dupla con la presentadora de Corazón en la Puerta del Sol.

Ana Obregón revive la infancia de Aless en su visita al palacio de la familia Lecquio

Aunque aún no ha sido confirmado, parece que las dos veteranas presentadoras volverán a dar las Campanadas en 2022 en Televisión Española. Una ocasión que supondría el decimooctavo año consecutivo al frente de las campanadas Igartiburu. Por su parte, la biológa regresará en Nochevieja después del que el pasado año tuviera que ser sustituida por Jacob Petrus en el último momento.

"Siento muchísimo tener que comunicaros que he dado positivo en Covid y no podré estar en la Puerta del Sol despidiendo el año con todos vosotros como me hubiera gustado", escribió Obregón a sus seguidores unos minutos después de que RTVE anunciara la noticia. La presentadora, que está preparando una serie autobiográfica, quiso tranquilizar a sus fans dicicéndoles que se encontraba bien, a pesar de que tenía síntomas parecidos a los de un "catarro superfuerte" que se ha quuedó solamente en eso "gracias a las vacunas". "Esta variante vuela, está en todas partes. Os lo dice alguien que no ha salido de su casa en todas las navidades y sin embargo lo he cogido", explicó.

Ana Obregón, emocionada y arropada por sus hermanos, en el último adiós a su padre

Ana regresará de nuevo para decir adiós al 2022 después de haber vivido un nuevo duro golpe familiar el pasado septiembre, cuando falleció su padre, Antonio García, a los 96 años. Tras la pérdida de su hijo Álex Lequio el pasado 13 de mayo de 2020 a los 27 años y de su madre, Ana María Obregón, un año después, la presentadora afrontó la pérdida de otro de los grandes pilares de su vida, su progenitor, al que estaba muy unida y del que no se había separado. Así, la también actriz seguro que volverá a emocionar a todos los espectadores de Televisión Española con un cálido discurso, tal y como el que hizo en 2020, un mensaje de positividad que cautivó a más de siete millones de espectadores, a los que insufló ánimos en el cierre de un año marcado por la pandemia.