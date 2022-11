Tania Medina y Alejandro Nieto se ven obligados a aplazar sus planes de boda

Alejandro Nieto y Tania Medina pausan sus planes de boda para el 2023. Con mucha tristeza, la reportera canaria ha sido la encargada de dar laa noticia a través de su canal de mtmad y en un vídeo que ha grabado con el que será su futuro marido. "Vamos a tener muchas críticas con lo que os vamos a contar. Tenemos que posponer el enlace porque nuestra prioridad ahora es nuestra casita, nuestro hogar. Estamos mirando para comprarnos un pisito. Entre eso y que tenemos mil cosas más en la cabeza no tenemos el tiempo necesario y suficiente par organizarlo bien para la fecha que queríamos hacerlo", ha dicho la influencer mientras el que fuera Míster España conducía. "No vamos a decir qué día era porque queremos que siga siendo el mismo, aunque sea del año siguiente", ha añadido.

El que fuera ganador de Supervivientes 2022 además ha explicado a todos sus seguidores que aunque celebraran una pedida de mano preciosa lo que él siente es que es como si fueran un matrimonio. "Vivimos juntos, compartimos vida, hacemos todo juntos... Que sí, que es un momento de agradecimiento en el que demostramos a nuestras familias que nos queremos, que estamos enamorados y es un día especial pero que realmente ya estamos casados", ha dicho el modelo, que su relación no pasa por ningún bache. "Que no suenen las alarmas, solo es que queremos tener nuestra casita antes", ha añadido Tania.

El pasado septiembre, Tania sorprendió a Alejandro con una preciosa y decorada pedida de mano en el que no faltaron las emociones, las risas y el amor. La pareja, que lleva tres años de relación y fue a La isla de Las tentaciones para superar los celos del míster España, anunció su compromiso a través de sus respectivos perfiles sociales con varias fotografías en blanco y negro en las que lucían los anillos. "Nunca olvidaré este cuatro de septiembre, la noche en que le pedí matrimonio al amor de mi vida junto a nuestra familia y aquellos buenos amigos que tanto nos quieren. ¡Ha sido mágico, muchas gracias!", escribió la influencer, que además contó una anécdota graciosa de la noche cuando le puso el anillo a su "futuro marido" sin que él le hubiera respondido todavía si sí o si no. "Lo daba por hecho y entre los nervios... Me ha encantado este momento", añadió.

Tania fue quien se aatrevió a hacerle a Alejandro Nieto la pregunta de si quería casarse con ella, pero no era la primera vez que la influencer dejaba claro sus planes de boda con su novio, ya que cuando ambos estaban en Supervivientes ya le hizo una pequeña pedida de mano, dejando así claro que nunca ha bromeado cuando aseguraba que estaba dispuesta a coger el toro por los cuernos y ser ella quien pidiera matrimonio a su chico.