La drástica decisión que ha tomado Ana Milán y ha causado un gran revuelo entre sus seguidores

Ana Milán es una de las actrices más queridas en España. El carácter y la gran personalidad le han hecho crecer muy rápido dentro del mundo cinematográfico, así como sus brillantes y talentosas actuaciones en los diferentes papeles a los que ha dado vida. Además, la artista siempre se ha caracterizado por ser una mujer fiel a su pensamiento y a sus principios. De hecho, cada palabra que dice tiene su repercusión entre sus seguidores, y normalmente para bien. Y así ha sido. La intérprete de Física o química ha tomado una drástica decisión: cerrar su cuenta de Twitter, lo que ha revolucionado a sus followers. Y es que, Ana Milán no ha querido estar más en esta red social, que recientemente ha cambiado por completo empezando por el dueño.

VER GALERÍA

La respuesta de los empleados de Twitter al duro ultimátum de Elon Musk que le pone contra las cuerdas

Ana Milán se ha sumado a una lista de famosos que han tomado la decisión de abandonar esta red social a causa de las políticas que está llevando a cabo Elon Musk en las últimas semanas. "He cerrado Twitter porque para mí no tiene sentido prestarle atención a una red social que tiene más de red que de social", comenzaba explicando la artista en su perfil público de Instagram, tras desactivar la aplicación del pajarito azul, "donde insultar sale gratis". Pero sus palabras no se han quedado ahí y ha criticado la última decisión que ha tomado Elon Musk con algunos trabajadores de su empresa: "Elon y sus despidos me caen fatal", decía molesta. "Y quiero tener la sensación de que sí se puede hacer algo. De que si lo que haces no me gusta te digo adiós. Así que, Ciao, Elon. Ciao, trolls cobardes".

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Elon Musk descubre el papel clave de algunos empleados de Twitter después de despedirlos y les pide volver

Antes de cerrar la cuenta mandaba el último tuit en el que decía lo siguiente: "A mí me gusta marcharme antes de que me echen, y más cuando la fiesta se pone fea… Me marcho de Twitter sabiendo que echaré de menos el talento y la carcajada espontánea de desconocidos. Elon, pareces bobo. Ahí te quedas con los trolls. A los que queráis nos vemos en IG. Salud", sentenciaba Ana Milán. Cabe destacar que la actriz es uno de los rostros españoles más conocidos y que más activo está siempre en las redes sociales. Normalmente suele compartir infinidad de pensamientos y de momentos con todos sus seguidores para hacerlos partícipes de lo que hace en su día a día, además de comunicarse con sus amigos y compañeros de profesión.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Leonardo DiCaprio y Gigi Hadid: nuevas pistas sobre su posible romance

Los famosos que han dicho adiós a Twitter

Ana Milán se ha sumado a la lista de famosos que han abandonado Twitter, tras la compra de Elon Musk de la red social. Y es que, la entrada del magnate tecnológico no ha gustado a gran parte de la comunidad del pajarito azul. Algunas de las caras conocidas a nivel internacional han tomado también esta decisión de desactivarse la cuenta. Gigi Hadid, Whoopi Goldberg, Amber Heard, Shonda Rimes, Toni Braxton, Mick Foley... Todos ellos coinciden a la hora de marcharse de esta red social. "Durante mucho tiempo, pero especialmente con su nueva dirección, se está convirtiendo cada vez más en un pozo negro de odio e intolerancia, y no es un lugar del que quiera formar parte", escribía la modelo Gigi Hadid, denunciando lo que lleva sucediendo desde hace algún tiempo.