William Levy y Elizabeth Gutiérrez, ¿posible reconciliación en España?

Bien es sabido que William Levy es el hombre del momento. Y lo es tanto a nivel profesional como personal, ya que el intérprete de Café con aroma de mujer interesa en todos los aspectos de su vida. A pesar de que su historia sentimental la intente llevar en la más absoluta privacidad, a veces resulta imposible salvaguardar todo. A principios de año todo apuntaba a que el actor y su mujer, Elizabeth Gutiérrez, habían roto su relación. Sin embargo, desde hace unos meses se han estado dejando ver juntos. La última vez, hace unos días en España, visitando las bodegas de un amigo. Ambos se mostraban cariñosos y sonrientes en las imágenes publicadas por el dueño del lugar, Javier Moro.

Elizabeth Gutiérrez habla por primera vez de su separación de William Levy: 'No se puede juzgar a una pareja'

En las instantáneas que ha subido el empresario se podía observar como William y Elizabeth posaban juntos, con una sonrisa de oreja a oreja. "Ha disfrutado de una visita por nuestro viñedo y ha podido conocer cómo elaboramos nuestros vinos. Gracias por acudir a nuestra casa y acompañarnos, nos ha encantado recibirte", escribía Javier Moro acerca del invitado que había tenido. Aunque en las fotografías los dos parecen muy felices, ambos intentan no ser el centro de atención. Era la propia mexicana la que lo explicaba a principios del mes pasado: "Estamos con tantas miradas encima que yo no quiero ni siquiera abrir un huequito para dar esa entrada a que insulten, a que pregunten, a que manden mala vibra, o sea no", expresaba en una entrevista de lo más íntima en el programa ¡Siéntese quien pueda!, asegurando que su prioridad era su "familia".

William Levy y la separación de su mujer Elizabeth Gutiérrez, un enredo con aroma de telenovela

William y Elizabeth, ¿posible reconciliación?

A principios de este año saltaban las alarmas de una posible ruptura entre William Levy y su mujer Elizabeth Gutiérrez, tras casi dos décadas juntos y dos hijos en común, Christopher Alexander y Kailey Alexandra, de 16 y 12 años, respectivamente. Era el actor el que anunciaba la noticia de su separación y después decidía borrar esas palabras: "Queremos dejarles saber que después de pensarlo bien hemos decidido darle fin a nuestra relación", decían las primeras líneas del mensaje.

Por su parte, la actriz estadounidense de origen mexicano ha defendido en todo momento al artista durante estos meses de incertidumbre. Además, en octubre, era Elizabeth la que se pronunciaba del motivo por el que supuestamente pusieron fin a su relación: "Me ha tocado mucho leer titulares que no tienen nada que ver con lo que estoy viviendo", explicaba la protagonista de El rostro de Analía en el mismo programa. También hablaba de cómo en los matrimonios surgían diferentes momentos a los que había que hacer frente: "No puedes juzgar a una pareja. Se pelean y reconcilian en cuestión de un día", reconocía.

William Levy y su exmujer, Elizabeth Gutiérrez, acuden juntos a una fiesta

La última vez que se les vio fue a finales del pasado mes de octubre, cuando ambos acudían a una fiesta privada en casa de unos amigos con sus hijos. Días después de haber sido visto juntos, los seguidores de la pareja comenzaron a preguntarse si se habían reconciliado. Y era Elizabeth la que publicaba un enigmático mensaje que decía, "siempre de frente", dejando claro que no tiene nada que esconder con el padre de sus hijos, a pesar de lo que pudiese haber ocurrido entre los dos, con tal de proteger a los suyos. Y es que, William Levy y Elizabeth Gutiérrez continúan siendo una familia y no les importa coincidir y compartir cosas juntos.