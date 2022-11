Valeria Ros se reencuentra con su ex para celebrar juntos el cumpleaños de su hija

Valeria Ros ha celebrado el segundo cumpleaños de su hija Federica con una gran fiesta inspirada en la jungla. La colaboradora de Zapeando ha llenado la casa de globos para sorprender a la niña. Además, tanto ella como la pequeña se han disfrazado de mono, un animal que tiene un gran significado para ambas, pues Valeria llama cariñosamente "mi monito" a la niña. Según ha confesado, Federica es su "alma gemela" y prueba de ello son estas fotos en las que aparecen divirtiéndose juntas y soplando las velas de la tarta.

La maternidad fue una auténtica sorpresa para la cómica de Bilbao. Se enteró de su embarazo en plena pandemia y tras haber roto con su pareja, una situación un tanto peculiar que refleja en su primer libro, Ponerme a parir. Sin embargo, tras el shock inicial, no puede estar más feliz. "Teniendo un hijo te quieres pegar un tiro a veces, pero cuando se ríe te compensa todo", dijo en una entrevista concedida a ¡HOLA!. "En mi caso, quiero ser la mejor madre del mundo, aunque a veces me quiera morir de la cantidad de trabajo y el estrés que tengo", añadió.

Valería también contó a ¡HOLA! a que la niña se parecía físicamente al padre, el dentista italiano Antonio Muscogiuri. "Es hiperactiva como él porque no para ni un segundo hasta que duerme", aseguró. De ella, en cambio, ha heredado el sentido del humor. "Es súper graciosa. Gesticula muchísimo, y eso es mío al cien por cien. Es una maravilla… Lo que sí veo, por su personalidad, es que fijo que va a ser cómica".

A pesar de no estar juntos, Valeria y Antonio están muy presentes en la vida de su hija. Este verano vimos a la pequeña en Italia con su padre y ahora ha sido el dentista quien se ha trasladado a Madrid para celebrar el cumpleaños de Federica. La cómica ha compartido este bonito encuentro familiar, demostrando que el bienestar de la niña está por encima de todo.

Como pareja lo intentaron, pero no funcionó. Uno de los motivos por los que rompieron, según escribe Valeria en su libro, fue por "lo frustrante que es estar con un hombre que no tiene iniciativa en cambiar un pañal o en dar de comer al bebé". A pesar de esta confesión, la humorista prefiere no ahondar más sobre su separación porque "no deja de ser el padre de mi hija". "He dado detalles no muy concretos, por respeto hacia él y hacia ella, sobre todo", afirmó.