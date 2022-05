Valeria Ros recuerda la divertida historia de cómo se enteró de su embarazo

La maternidad fue una auténtica sorpresa para Valeria Ros. La cómica se enteró de su embarazo en plena pandemia y tras haber roto con su pareja, una situación un tanto peculiar que refleja en su primer libro, Ponerme a parir. Según ha contado en Cuerpos especiales, el morning de Europa FM, descubrió que iba a ser madre "el segundo día de confinamiento". "Lo acababa de dejar con mi novio, estaba en una casa nueva, una que le alquilé a Javier Veiga y Marta Hazas; y Pedro Sánchez solo hablaba de que los test falsos de China no llegan... Solo se hablaba de test y yo me puse nerviosa", comenzó diciendo entre risas. Entonces decidió hacerse uno, pero de embarazo. "Bajé a la farmacia convencida de que no estaba embarazada porque tengo un ovario poliquístico y no me acordaba mucho de lo que había hecho ese mes... Me había divertido, pero no sabía hasta que punto", añadió en tono de broma.

El resultado del test fue positivo y Valeria no podía dar crédito. "Yo flipé. Bajé a montarle el pollo al farmacéutico convencida de que no estaba embarazada le dije: '¿No tienes el de rayitas?”. Se hizo un segundo test, también fue positivo, y en noviembre de 2020 dio la bienvenida a su hija Federica.

Desde que se convirtió en madre, la humorista no ha parado de cosechar éxitos. "Mi hija ha venido con un panettone debajo del brazo. Panettone porque creemos que el padre es italiano", bromeó, pues el padre de la pequeña es el dentista italiano Antonio Muscogiuri. Valeria y él ya no están juntos, rompieron en junio de 2021, pero siempre estarán unidos por su niña. "Federica está muy bien, es lo más bonito del mundo. Está enorme y le encanta robar zapatos. Es muy mona, muy mona", declaró la cómica.

Valeria, colaboradora de Zapeando y copresentadora de yu, No te pierdas nada, tiene entre manos un gran proyecto. Tal y como adelantó, será la encargada de presentar un programa de entretenimiento en HBO Max. "Es una parodia de reality. No hay nada guionizado. Ha sido muy divertido grabarlo. Ha sido increíble. Hay mucha comedia", anunció.