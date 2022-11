La madre y la hermana de Carlos Marín reprochan el trato recibido por Il Divo: 'Aún no nos han dado ni el pésame'

El próximo mes de diciembre, se cumple un año desde el triste fallecimiento de Carlos Marín por Covid-19. El cantante ha dejado un gran vacío tras su prematura marcha entre sus familiares y seres queridos. Entre ellos sus compañeros de Il Divo, que han tenido su recuerdo muy presente en la nueva gira que han comenzado a través de distintos homenajes. Sin embargo, Magdalena y Rosa, madre y hermana pequeña del tenor, han declarado su descontento con los miembros del grupo, porque, a pesar de las muestras de cariño públicas, ellas nunca han recibido el pésame por parte de los artistas.

"No se han portado regular, se han portado mal. Lo siento, pero no se despidieron de él, no me han dado el pésame. No entiendo porque teníamos buena relación y nos conocíamos porque cuando venían a España yo siempre iba a las firmas y estaba con ellos", declaraba su progenitora. Unas palabras que su hermana corroboraba aportando más datos sobre otro de los gestos que más les dolieron, ya que, cuando tan solo llevaba 3 días ingresado en el hospital, ya buscaban otra persona para sustituirle. "No sabían lo que podía pasar y ya tenían a alguien nuevo", explicaba con clara pena en la voz en el programa Fiesta.

Otro de los asuntos delicados tras la muerte de Carlos tiene que ver con su herencia y el enfrentamiento que la familia mantiene con Geraldine Larrosa, exesposa del vocalista, por ella. Cabe recordar que la beneficiaria principal de Marín era su madre, pero también había legado a su exmujer una vivienda sobre la que pesa una hipoteca que asciende a más de 300 mil euros. Una elevada suma que Geraldine pide que la familia del intérprete liquide. En esta ocasión, Magdalena y Rosa no se han querido pronunciar al respecto, puesto que prefieren resolver el problema ante la justicia. "Eso está en manos de abogados", han subrayado.

Mi Hijo, un libro para recordar

Magdalena ha dedicado el último año de su vida a escribir Mi Hijo, un libro con el que quiere contar la historia de Carlos para así dejar inmortalizado el gran legado musical de su vástago. En esta novela biográfica no solo se relatan los últimos años de su carrera, sino que sus fieles admiradores podrán conocer su lado más íntimo, desde que tan solo era un niño con unas dotes privilegiadas para el canto, hasta que llegó a triunfar subiéndose a algunos de los escenarios más importantes a nivel mundial, llegando deleitando con su voz a algunos de los líderes mundiales más importantes, como la Reina Isabel II o George Bush.

