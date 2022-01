El ex de Geraldine Larrosa recuerda los entrañables momentos de su hija con 'papá Carlos Marín'

Más allá de su legado artístico, Carlos Marín ha dejado una importante huella personal en todos aquellos que le conocían. Tras su inesperado fallecimiento el 19 de diciembre a causa del coronavirus, los homenajes no dejan de sucederse y el último de ellos ha llegado de parte de Sergio Arce. El actor, que forma parte del reparto del musical We Will Rock You, mantenía un importante vínculo con el integrante de Il Divo ya que ambos habían compartido su vida con Geraldine Larrosa, conocida artísticamente como Innocence. La relación de los dos con la artista seguía siendo excelente y entre ellos también había una gran sintonía. A juzgar por las palabras del intérprete, formaban una gran familia en la que la gran protagonista era su hija Scarlett, de nueve años, quien consideraba al barítono un segundo padre.

"Scarlett te llamaba papá Carlos y yo no puedo estar más orgulloso de que te llamará así. Eras un padrino increíble.

Si tú estabas con ella yo estaba tranquilo porque sé que estaría feliz", ha explicado Sergio. El actor, al que hemos visto participando en títulos como Oro, Rey Gitano o Centro médico, ha compartido una imagen de su hija paseando de la mano con el miembro de Il Divo y un vídeo en el que enseñaba a la niña a tocar el piano mientras Geraldine grababa orgullosa la escena. "Ahora sé que las cuidarás desde el cielo. Eras una de las personas más maravillosas, generosas y divertidas que he conocido.

Nunca te olvidaremos. Eras, eres y siempre serás luz", ha añadido.

Geraldine y Carlos Marín mantuvieron un romance durante trece años al que pusieron el broche de oro en 2006 con una boda de cuento celebrada en Disneylandia (California) que el cantante se encargó de organizar por sorpresa. En 2009 decidieron de mutuo acuerdo emprender caminos separados y reconocieron que sus familiares no esperaban la ruptura porque formaban una pareja idílica. Tras esto ella inició una relación con Sergio Arce y en marzo de 2013 tuvieron a su pequeña Scarlett, que siempre ha sentido al ex de su madre como uno más de la familia. Tiempo después rompieron y el actor rehízo su vida con la también intérprete Teresa Abarca, madre de la pequeña Dina, nacida en febrero de este 2021.

Su último adiós

Carlos Marín fallecía a los 53 años tras varios días ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del centro médico Manchester Royal, en Inglaterra. Su muerte generaba una gran conmoción y las muestras de cariño llegaban de parte de amigos tan conocidos como Barbra Streisand, Julio Iglesias, Soraya o Simon Cowell, el creador del conjunto musical que tantas alegrías le dio y con el que se encontraba en plena gira cuando se contagió de coronavirus. Desde el 19 de diciembre, fecha en la que su voz se apagó para siempre, su cuerpo sin vida ha permanecido en Manchester a la espera de su repatriación a España, el país en el que vivió casi toda su vida, aunque nació en Alemania. Será el próximo 27 de diciembre cuando su entorno podrá despedirlo en el tanatorio de San Isidro en Madrid.

