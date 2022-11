El 'pique' de Sonsoles Ónega con Carmen Lomana, que asegura tajante que no va a volver al programa

Carmen Lomana se convirtió en la protagonista del programa Y ahora Sonsoles del pasado miércoles. La empresaria compartía plató junto a otros colaboradores como el Padre Damián, Miguel Lago, Olga Viza y Ángela Vallvey. Al finalizar el debate, Carmen se quejó en directo porque consideraba que no había tenido la oportunidad de hablar. “A dar el paseíllo no vengo. Me gustaría venir desde el principio, hablar, porque creo que tengo el suficiente criterio para hablar de lo que habláis aquí”, recriminó la empresaria en directo. La presentadora le dio la razón, comentó que “se sentía mal” y no dudó en disculparse con la colaboradora.

Carmen Lomana publicó un vídeo con lo ocurrido en el programa, anunciado que no volvería a pisar el plató de Y ahora Sonsoles. “Esto es lo que ocurrió ayer en @ahorasonsoles por lo que he decidido no volver. Creo que os lo debo a mis seguidores para que no haya confusión. Entré al final, y como si no existiese. Sonsoles es maravillosa, mis compañeros y las personas que trabajan ahí también pero la directora Patricia Lennon no me quiere, prefería que me lo hubiese dicho en vez de ningunearme. Gracias Sonsoles tú te mereces lo mejor”, escribía la empresaria junto a la publicación. De esta manera, Carmen señala directamente a la directora como la culpable de lo sucedido y aprovecha para ensalzar la figura del resto de sus compañeros.

Su amigo Poty Castillo ha apoyado públicamente a Lomana: “Muy bien querida Carmen!! Mi cariño para ti @carmen_lomana y para @sonsolesonega ……. Que no tiene nada que ver!!😘😘😘😘”, ha comentado el bailarín. Para olvidar las penas, la empresaria salió ayer a cenar en compañía de Isabel Díaz Ayuso y de la Presidenta de la Asamblea de Madrid, Eugenia Carballedo, con las que se publicó imágenes en su perfil público. Carmen ha apoyado la carrera política de Ayuso en más de una ocasión, y fue tajante al condenar la actitud que algunos miembros del Partido Popular habían tenido con ella, en una de sus intervenciones en la Cadena Cope. “No se dan cuenta lo que queremos a Isabel Díaz Ayuso y lo que la respetamos. Pero es que tienen fobia a las mujeres porque vamos a ver...”, explicaba Lomana.

A pesar de abandonar el programa de Sonsoles Ónega, la agenda de Carmen Lomana sigue hasta arriba de trabajo. La empresaria colabora en diferentes programas de televisión y de radio, aunque según ella misma ha comentado estaba encantada con su participación en el programa de Sonsoles. Habrá que esperar al programa del próximo lunes para saber si harán alguna mención sobre lo sucedido con la excolaboradora.