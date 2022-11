La declaración de amor a golpe de bolero de Virginia Troconis a Manuel Díaz ‘El Cordobés’ en su 21 aniversario

Virginia Troconis y Manuel Díaz El Cordobés están de aniversario. Hace 21 años que comenzó su historia de amor. No todas las parejas tienen la suerte de llevar más de dos décadas de relación y seguir tan enamorados como el primer día, pero el torero y su esposa parecen haber dado con la fórmula que los ha vuelto inseparables. Por ello, la exmodelo venezolana no ha dudado en abrir su corazón y expresar sus sentimientos citando uno de los boleros más famosos de la música. "21 años a tu lado y si me vuelves a decir ven, lo dejo todo".

Un piropo que el diestro le ha devuelto compartiendo una historia efímera en la que aparecía un delicioso flan, un postre que a pesar de estar muy rico no es comparable con la dulzura que le aporta su matrimonio. "Hoy celebro algo tan dulce como este postre". Si bien es cierto que su idilio parece sacado de un cuento de hadas, no todo ha sido sencillo para ellos porque la primera vez que se vieron, Virginia estaba atravesando una delicada etapa personal y el último de sus pensamientos era enamorarse.

"Conocí a Manuel en un momento muy duro. Cuando tenía 21 años falleció mi novio con el que llevaba cuatro años saliendo. Mi primer novio, tanto tiempo... No entendía la vida", se confesaba en el programa Lazos de Sangre que se emite en Televisión Española. En cambio, el matador con su cariño y comprensión le hizo sentir de nuevo mariposas en el estómago, recuperando las ganas de seguir mirando hacia delante. "Me devolvió las ganas de reír y de ser feliz".

Por su parte, Manuel estaba recién divorciado de Vicky Martín Berrocal y encontró un gran apoyo en Virginia para superar mejor el trance. Tras 2 años de noviazgo, se casaron en Venezuela, tierra natal de ella, en una íntima ceremonia civil a la que solo asistió su círculo familiar más cercano, posteriormente hubo un gran banquete con más de 200 invitados. En sus votos El Cordobés deseó que aquella fuera la mejor faena de su vida y parece que este sueño se está cumpliendo.

Juntos han formado una bonita familia y han dado la bienvenida a sus dos hijos, Manuel, que alcanzó la mayoría de edad el pasado 12 de julio y Triana, que cumplió 15 en octubre. De la misma manera, en su hogar siempre está muy presente Alba, la hija que el torero tuvo con Vicky Martín Berrocal. En lo profesional los dos se apoyan en sus mutuos proyectos. Manuel sigue siendo muy activo en los ruedos, mientras que Virginia ha publicado un libro de recetas saludables.

