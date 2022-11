Elizabeth Debicki, Diana de Gales en 'The Crown', enamorada en la vida real Poco se sabe de la vida personal de la actriz que ya impactó en 'El infiltrado'

Elizabeth Debicki es una espectacular mujer de 1,90 metros de altura y 32 años, nacida en París y con doble nacionalidad franco-australiana. Y además de todos estos detalles que la convierten en el interés de cualquiera, es una increíble actriz que interpreta a Diana de Gales en la quinta y sexta temporada de The Crown y ha sabido captar a la perfección la esencia de la fallecida madre de los príncipes Guillermo y Harry. Pero a pesar de todo lo que se conoce sobre ella, hay algo que nunca ha terminado de salir a la luz: su vida sentimental.

- Descubre en este test qué personaje eres tú en 'The Crown'

VER GALERÍA

Después de años sin saber nada sobre su lado más personal, unas fotografías de Elizabeth Debicki caminando por Londres de la mano con un hombre misterioso han destapado que la actriz podría estar enamorada. En las imágenes aparece la intérprete con un abrigo negro, bufanda roja y boina con gafas de sol para pasar desapercibida, y junto a ella camina un hombre con abrigo y pantalones azul marino, con el que ha compartido unas risas e incluso se ha fundido en un beso. El problema es que nadie sabe quién esta nueva pareja de la intérprete, que siempre se ha negado a contestar a las preguntas relacionadas con su vida más allá de las cámaras y que ni siquiera tiene redes sociales.

- 'The Crown' recrea la 'entrevista de la venganza' de Diana ¿Por qué nunca más podrá volver a emitirse?

VER GALERÍA

En los últimos años una de las pocas relaciones, o más bien rumores de relación, de Elizabeth Debicki ha sido con Tom Hiddleston después de su participación en la miniserie El Infiltrado, ya que la intérprete aseguró que era "casi imposible no enamorarse completamente" del protagonista de Loki, pero ninguno de los dos quiso confirmar el romance. Incluso cuando The Guardian le preguntó recientemente si tenía pareja, la actriz de MacBeth prefirió no responder, explicando que siempre ha sido una persona muy privada y prefiere mantenerlo así.

- ¿Boda en Broadway? Tom Hiddleston y Zawe Ashton se han comprometido

Las imágenes que se han publicado de Elizabeth Debicki de paseo con su hombre misterioso han sido solo unas horas antes de su aparición en la alfombra roja de The Crown que ha tenido lugar en Londres con motivo del estreno, a las 9:00 horas del miércoles 9 de noviembre, de la quinta temporada de la conocida serie de Netflix. La ficción retomará la historia de la Familia Real, que se ha insistido una y otra vez en que no es una producción documental sino ficcionada, en los noventa para contar algunos de los peores años de la reina Isabel II.

VER GALERÍA

- La parka que llevan Carlos y Camilla en 'The Crown' vuelve a ser tendencia este otoño

Elizabeth Debicki dará vida a la princesa Diana, cogiendo así el testigo de Emma Corrin que la representó en sus últimos años de adolescencia y primeros años de adultez. La ficción se adentra ahora en los años en los que el matrimonio de la princesa de Gales y el entonces príncipe Carlos terminaba de romperse, así como otros momentos clave como el divorcio de la princesa Ana o el incendio de Windsor.