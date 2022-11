Las razones del nuevo enfrentamiento entre Selena Gomez y Francia Raísa, su donante de riñón hace cinco años

Selena Gómez está de estreno. Desde el 4 noviembre, en Apple TV+ está disponible My Mind & Me, un documental en el que la artista habla sin tapujos sobre los aspectos más íntimos de su vida, abordando temas tan delicados como la salud mental o la amistad entre celebridades. Precisamente, sobre este último aspecto también se ha sincerado en una entrevista promocional con la revista Rolling Stone asegurando que la única estrella del mundo del espectáculo a la que considera una verdadera amiga es Taylor Swift.

"Nunca he encajado en ningún grupo de chicas que fuesen famosas. Mi única y verdadera amiga en la industria es Taylor Swift". Unas palabras que han levantado mucha controversia y que parecen que no han sentado nada bien a Francia Raísa, la protagonista de Bring It On: All or Nothing, que en el año 2017 donó uno de sus riñones a la exchica Disney, lo que le salvó la vida cuando sufrió una grave complicación derivada del Lupus Eritematoso Sistémico (LES) que padece.

Buena muestra de ello es que Francia ha decidido hacer su propia 'ruptura' en el mundo virtual, porque, además de comentar con un sarcastico: "Interesante" en el portal de noticias E-News!, dejó de seguir a Selena en sus perfiles sociales, tampoco aparece en su muro ninguna imagen de ellas dos juntas. Un revuelo que ha hecho que la intérprete de Come and Get It haya tenido que publicar un breve mensaje en sus redes en el que, tirando de humor, pedía perdón a todas aquellas personas que se hubiesen sentido ofendidas de alguna manera. "Siento mucho no haber mencionado a cada persona que conozco", ha escrito dando por zanjada la polémica.

Selena y Francia se conocieron en el año 2007 cuando ambas fueron invitadas a amenizar el día a unos niños ingresados en un hospital. Entre ellas pronto se creó una conexión única que supieron mantener con el paso del tiempo y que se afianzó de manera definitiva con la ya mencionada donación. La estrella de Los Magos de Waverly Place siempre se mostró de lo más agradecida por este gesto tan generoso que su compañera había tenido con ella. "Me siento bendecida", se sinceraba con sus seguidores junto una fotografía de ambas dadas de la mano tras salir del quirófano.

Por su parte, Francia, que también habló abiertamente sobre los muchos cambios que su cuerpo había experimentado al tener que adaptarse a la vida con un solo riñón, aseguraba que su decisión se había basado "en la fe. Un gesto de Dios más allá de las coincidencias del destino". Sin embargo, sus admiradores habían notado como últimamente sus apariciones públicas en conjunto eran cada vez menos frecuentes, lo que apuntaba a que se podían haber distanciado. Aunque ambas siempre habían negado estos rumores, parece que este gesto reafirma lo que muchos pensaban. ¿Habrá reconciliación?

