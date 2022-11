Cristina Pedroche, sobre su futuro en televisión: 'Si no me dan programas, me los voy a inventar yo' La presentadora, de 34 años, ya dijo hace un tiempo que quería ser algo más que la estrella de las campanadas

Cristina Pedroche ya lo dijo hace un tiempo. "No quiero ser solo la de las campanadas, quiero ser más cosas". La presentadora desea seguir creciendo profesionalmente y sueña con estar al frente de un gran proyecto. "Estaría trabajando todos los días en un prime time", aseguró a finales de 2019. Sus anhelos todavía no se han materializado, por eso ha dado un paso al frente cuando sus seguidores le han preguntando en qué momento de su vida se encontraba. A nivel personal ha confesado que está "muy bien", pero que en el terreno laboral podía estar mejor. "Si me refiero a la televisión, creo que un gran proyecto está por venir, llevo mucho tiempo esperándolo y no pierdo la ilusión. Y si no me dan programas, me los voy a inventar yo", ha declarado entre risas.

Pedroche, a la que hemos visto al frente de grandes formatos como Pekín Express, ahora compagina Zapeando con la gestión de los resturantes de su marido, David Muñoz. Según ha contado, está "muy contenta" con este trabajo. "Estamos consiguiendo cosas increíbles y todo lo que nos falta. Nos vamos a comer el mundo", ha dicho. Al margen de la televisión y del mundo de la restauración, tiene entre manos otros proyectos "interesantes". "A ver si me atrevo a dar el paso", ha añadido.

Esta etapa laboral coincide con un periodo de calma en el ámbito privado. "Siento que he madurado en muchos aspectos. Soy mucho más paciente y pienso más en mí. Me costaba ponerme en primer lugar. Antes si alguien me hacía daño me quedaba, intentaba arreglarlo, ahora simplemente me alejo. La vida es muy corta para perderla con gente o cosas que no te gustan o que no suman", ha revelado.

A sus 34 años, la presentadora atraviesa un momento tan bueno que disfruta de numerosos planes en solitario, algo que ha llamado la atención de sus fans. "La verdad es que estoy muy bien sola. Me caigo bien. No es algo que salga solo, he trabajado en ello, mucha meditación y me hago muchas preguntas tratando de entenderme. Me sorprende que os sorprenda que vaya al cine sola cuando me parece un planazo. Yo creo que es porque no lo habéis probado", ha bromeado.

Pese a ello, su lugar en el mundo está al lado de David Muñoz, con quien acaba de celebrar su séptimo aniversario de boda. "Lo que más me gusta de marido es las ganas de comerse el mundo, su búsqueda de querer ser mejor cada día, cómo me mira, cómo me toca... también cómo cocina". La presentadora no puede estar más enamorada de su marido, pero cuando le preguntan si quiere tener hijos prefiere no responder porque, tal y como declaró hace un año, "la finalidad de mi vida no es ser madre". "La sociedad nos obliga a ser más productivas, a ser felices, a seguir con el ritmo de vida tan caótico que tenemos... y también nos obliga a plantearnos que tenemos que ser madres ya, y yo como persona lo que quiero es ser feliz y hacer feliz a los míos y ya está", zanjó.

