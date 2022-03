Cristina Pedroche: 'No quiero ser solo la de las campanadas'

Loading the player...

"O triunfo o me hundo", así respondió Cristina Pedroche a la pregunta de cómo será su vestido de fin de año. La presentadora ha dejado claro que no va a haber término medio, pero no tiene miedo. "Yo lo hago para mí, para sentirme Beyoncé, Lady Gaga, Ariana Grande y Rosalía en la misma noche y lo quiero reventar", dijo durante un evento de salud íntima. La de Vallecas reconoció que este año tiene "más ganas que nunca" de dar las campanadas porque quiere que llegue "enero para ver si hay nuevos proyectos televisivos". Por ahora, tan solo tiene Zapeando, pero si dependiera de ella "estaría trabajando todos los días en un prime time", ya que "no quiero ser solo la de las campanadas, quiero ser más cosas".

Pedroche, de 31 años, se mostró muy reivindicativa cuando quisieron saber cuánto iba a "enseñar" este año. "Enseñaré lo que me apetezca", contestó muy seria. La presentadora aprovechó esta cuestión para reivindicar el gran trabajo que conlleva estar la noche del 31 de diciembre en la Puerta del Sol. "Las campanadas no son una cuestión de enseñar, es una cuestión de show. Da igual enseñar más o menos, el show va a ser el mismo. Es un espectáculo. Es mi cuerpo y si quiero lo enseño. Si fuera una cuestión solo de enseñar pues saldría desnuda, pero es que hay un concepto detrás, hay mucha moda, está Josie detrás... Este año es un concepto muy currado y es espectacular", manifestó.

La colaboradora de Zapeando le pide al 2020 "trabajo, salud, feminismo para esta sociedad y concienciación del medioambiente" porque amor, afortunadamente, no le falta. Pedroche comparte su vida con David Muñoz desde finales de 2014 y el balance que hace de estos años no puede ser más maravilloso. "Cada día estamos mejor. Tengo muchísima suerte de tenerle en mi vida. Me hace mejor persona, mejor de todo. Encima, cocina… Me ha arreglado la vida", contó en la revista ¡HOLA!. Eso sí, por ahora no tienen intención de ser uno más en casa. "No está en nuestros planes. Tenemos una vida muy de viajes, inestable. No puedes ir con un niño a Londres, Dubái, Lisboa, Nueva York...", añadió.

