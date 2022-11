Laura Escanes y Álvaro de Luna, fotografiados besándose en Tenerife

Laura Escanes y Risto Mejide anunciaron su separación el pasado 25 de septiembre. La 'influencer' y el publicista se decían adiós tras siete años juntos y una hija en común. "Sólo espero que seamos tan buenos ex como hemos sido como pareja y que sepamos encontrar cada uno la vida que queremos", deseó el que fuera jurado de Operación Triunfo. Desde entonces, ambos se han centrado en sus respectivos trabajos y en el cuidado de su pequeña Roma, de tres años. Pero en este tiempo también se ha relacionado a Laura con otras personas. A principios de octubre se publicó que podría mantener algo más que una amistad con el 'youtuber' Míster Jägger, un rumor sobre el que se pronunció rápidamente."No tengo pareja, pero prefiero no dar declaraciones ni entrar en este juego. Estoy agotada", aclaró en La Razón.

Ahora ha sido fotografiada con el cantante y compositor Álvaro de Luna en Tenerife. La revista Lecturas publica las imágenes de esta escapada en las que se muestran muy cómplices, entre besos y abrazos. La publicación añade que junto a ellos viajaban un grupo de amigos. También señala que ya se dejan ver juntos por Madrid y que se siguen mutuamente en redes sociales.

El 15 de septiembre, diez días antes de anunciar su separación de Risto, Laura estuvo en Tenerife en los Premios Dial. La 'influencer' subió al escenario para galardonar al cantante Antonio José. Álvaro de Luna, por su parte, también acudió al evento y fue el encargado de entregar un premio a Álex Ubago.

Por ahora, ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto, pero horas antes de que vieran la luz estas fotos, Laura explicó cómo se encontraba. "Poco a poco es la frase que más me repito últimamente. No ha sido un mes fácil, evidentemente, pero estoy rodeada de mi círculo y por suerte con mucho trabajo y proyectos que me hacen sacar lo mejor de mí", dijo. "Creo que estoy viviendo un poco por inercia sin parar a pensar demasiado porque si no se me hace un mundo. Sigo con terapia desde hace meses y esto también me viene muy bien. Supongo que es normal, no sé. Cada uno tiene sus procesos, sus tiempos, su montaña rusa, así que no os sabría decir. Pero estoy, que no es poco", finalizó.

¿Quién es Álvaro de Luna?

Antes de triunfar en solitario, este sevillano, de 28 años, participó en La Voz y fue miembro de la banda Sinsinati, que alcanzó cierto éxito con temas como Indios y Vaqueros y Volar. A finales de 2020 lanzó Juramento eterno de sal y desde entonces no ha parado de triunfar, colaborando con artistas tan consagrados como Pablo Alborán y Aitana. Su último trabajo, Levantaremos el sol, contiene diez canciones que hablan de amor, de una historia de una pareja que tuvo fecha de caducidad. "Nacieron durante la cuarentena y hablaban de todas esas situaciones y momentos en los que yo echaba de menos a mi pareja o me acordaba de algún momento vivido con ella. Desde que nos conocimos hasta que todo se acabó", contó en una entrevista concedida al programa Tarde lo que tarde de RNE.