El presentador Álvaro de la Lama y Emilia Alfaro celebran el bautizo de su tercera hija

Álvaro de la Lama y Emilia Alfaro están viviendo uno de sus mejores momentos como padres de familia numerosa. El pasado mes de marzo daban la bienvenida a su tercera hija, Carmen. Y, este fin de semana, acaban de celebrar uno de los instantes más especiales con ella: su bautizo. El evento ha tenido lugar en una iglesia de Mirasierra, en Madrid.

La pareja ha posado feliz y contenta con sus tres pequeños tras la celebración, en la que han estado presentes todos los miembros de su círculo más cercano. A la ceremonia han acudido muy guapos los principales protagonistas del día. Con una americana y pantalón azul marino y una corbata a cuadros, así aparecía el padre de la pequeña Carmen antes de la celebración del bautismo de su hija. Por su parte, su madre resaltaba con un traje de color blanco a juego con el vestido de la benjamina de la casa.

Este es el tercer bautizo que viven juntos. El primero fue el de su hija Isabel -de casi 5 años, la mayor de los tres hermanos-, tras su nacimiento en noviembre de 2017 -un año después de que la pareja se casase-. El segundo fue el de Santi, en el mismo mes, pero diferente año, concretamente de 2019, al poco tiempo de que saliese de la tripita de su mamá. Y, ahora, en este fin de semana ha sido Carmen, la nueva hermanita a la que daban a luz el pasado mes de marzo de este año y por la que han vivido uno de los momentos más especiales del fin de semana.

Actualmente, Álvaro de la Lama se encuentra trabajando en Real Madrid TV. Por su parte, su mujer también es periodista y acaba de fundar su propia marca de calzado. La propia Emilia destacó en su día el regalo que había tenido al ser mamá y aseguró en el especial Niños de la revista ¡HOLA! que "el amor que se tiene por un hijo no se puede describir con palabras". "La maternidad es lo más bonito que me ha pasado", añadió. Por aquel entonces, la comunicadora ya fantaseaba con ser madre de nuevo. Me encantaría. Tanto mi marido como yo venimos de familias numerosas y la verdad que nos gustaría mucho". Ahora este sueño se ha hecho realidad.

Sus inicios con Emilia Alfaro

Álvaro de la Lama y Emilia Alfaro se llevan nueve años de diferencia. Pero la edad no les impidió que, después de conocerse, acabasen pasando por el altar. Ambos se prometieron en 2015, en un lugar paradisíaco -Formentera- y, un año después, se dieron el 'sí, quiero', el día 25 de junio de 2016, rodeados de amigos y familiares, y en el santuario de Nuestra Señora de los Ángeles, un romántico escenario ubicado en la localidad alicantina de Jávea. En aquella época, el periodista deportivo era más conocido por su trabajo al frente de Supervivientes. De ahí que al enlace acudiesen algunos exconcursantes del reality como Rafa Lomana y Nacho Montes, y colaboradores del programa como Carmen Alcayde.

Da la casualidad que Álvaro y Emilia comparten la misma pasión, el periodismo, y en todo este tiempo han formado una preciosa familia de tres hijos -Isabel (de casi 5 años), Santi (de 3 añitos) y la pequeña Carmen, que tan solo tiene unos meses-. Tanto él como ella compaginan sus trabajos con la faceta de ser padres, y ahora más que nunca después del nacimiento de su última hija. Era el periodista deportivo el encargado de anunciar la buena nueva: "Teníamos muchas ganas de verte", señalaba feliz el papá en su perfil social. En ese momento, la imagen con la carita de Carmen se llenó de muchísimas felicitaciones por parte de amigos, seguidores y compañeros de profesión, entre los que destacaba el de Sara Carbonero o Antonio Rossi.