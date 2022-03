Álvaro de la Lama y Emilia Alfaro presentan a Carmen, su tercera hija

Álvaro de la Lama y Emilia Alfaro han ampliado la familia con la llegada de Carmen, su tercera hija. Ha sido el periodista el encargado de anunciar la feliz noticia junto a esta preciosa foto de la pequeña, que ha venido al mundo esta madrugada, a las 03:06 horas. "Teníamos muchas ganas de verte", ha escrito el feliz papá. El matrimonio ha recibido numerosas felicitaciones tras el nacimiento de la niña. Destacan los mensajes de Sara Carbonero, Sandra Sabatés o Antonio Rossi, compañeros de profesión de Álvaro de la Lama. También se han alegrado por la llegada de Carmen los otros dos hijos de la pareja, Isabel, de cuatro años, y Santi, de dos. A primera hora de esta mañana, el matrimonio ha hecho una videollamada con ellos y la cara de felicidad de Isabel al conocer a Carmen no tiene precio.

Álvaro y Emilia anunciaron que iban a ser padres de nuevo el pasado 16 de septiembre. "Cambio de coche en 3, 2,1... Familia numerosa", dijeron en aquel momento junto a una ecografía. Meses después confirmaron que iba a ser una niña y compartieron con todos sus seguidores el nombre que habían elegido para ella: Carmen.

El matrimonio comienza una nueva etapa como familia numerosa cinco años después de su divertida boda cien por cien Mediterránea. Álvaro y Emilia se dieron el 'sí, quiero' el 25 de junio de 2016 en el santuario de Nuestra Señora de los Ángeles, en la localidad alicantina de Jávea, a la que, además de su familia, acudieron algunos de sus amigos más cercanos. En aquella época, el periodista era conocido por su trabajo al frente de Supervivientes y al enlace acudieron algunos exconcursantes del reality como Rafa Lomana y Nacho Montes, y colaboradores del programa como Carmen Alcayde.

Emilia, que también es periodista y ha fundado su propia marca de calzado, aseguró en el especial Niños de la revista ¡HOLA! que "el amor que se tiene por un hijo no se puede describir con palabras". "La maternidad es lo más bonito que me ha pasado", añadió, y ya entonces fantaseó con la idea de tener un tercer hijo. "Me encantaría. Tanto mi marido como yo venimos de familias numerosas y la verdad que nos gustaría mucho". Ahora su sueño se ha hecho realidad.

