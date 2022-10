Lidia Torrent responde tajante a las críticas recibidas por volver al trabajo 12 días después de dar a luz

Feliz y cansada. Así se ha mostrado Lidia Torrent, hija de Elsa Anka, en las últimas horas. Feliz, porque dio a luz el pasado lunes 17 de octubre en Madrid a su primera hija; y, cansada, por las críticas recibidas tras volver al trabajo 12 días después de nacer su pequeña. El próximo 31 de este mes se van a cumplir dos semanas desde que Lidia Torrent y Jaime Astrain se convirtieron en papás de la nueva integrante de la familia, la tierna Elsa. Desde entonces, la presentadora de First Dates ha estado en casa adaptándose a la maternidad y este viernes la pareja del colaborador de El Chiringuito de Jugones ha acudido a un evento, retomando así sus compromisos laborales.

Lidia Torrent subió una serie de imágenes a su perfil público de la cena que tuvo lugar el viernes por la noche, y en las que también aparecía Jaime Astrain. Tras estas fotografías, la modelo no ha dejado de recibir comentarios muy críticos por no haberse quedado en casa al cuidado de su hija. "Lidia Torrent se va de fiesta postparto solo diez días después de dar a luz" o "especialmente ella, que aún luce algo de barriguita postparto, pero que consiguió disimular muy bien a pesar de lo ajustado del vestido", eran algunos de los comentarios que la compañera de Carlos Sobera ha denunciado por considerar humillante su contenido.

Ante estas reacciones, la hija de Elsa Anka ha reaccionado de manera tajante respondiendo a todos aquellos que le habían criticado. "Mi hija nació hace 12 días. Tengo compromisos y trabajo. Fue una cena, no una fiesta. Se quedó con su abuela, mi madre, dos horas. Estoy con la bebé las 24 horas, le doy el pecho, así que pasamos día y noche pegaditas. Estoy entregada a ella y a la maternidad en cuerpo y alma", comenzaba escribiendo la maniquí. De la misma manera, ha querido mencionar a su novio, puesto que también acudió a la velada nocturna, pero de él no se ha dicho nada: "El padre de mi hija también fue al evento, así como ha ido a trabajar y a jugar al golf. Pero de él no se dice nada. ¿Entendéis cuando hablamos de estigma?", señalaba, haciendo referencia a que tenga que ser la madre quién se responsabilice exclusivamente de los cuidados del bebé. A la presentadora también le ha molestado que se hablase de su "tripa o no tripa", asegurando que eran palabras que estaban "fuera de lugar".

"Pienso que ni el titular ni el artículo los han escrito para 'hacerme daño' o exponerme como 'mala madre', pero creo que se debería poner más conciencia a qué se dice y cómo se dice", aclaraba tratando ser conciliadora con las personas que han creado una polémica innecesaria por continuar con su vida profesional. Así mismo, la novia de Jaime Astrain ha finalizado el texto con una rotunda frase: "Soy madre, mujer, persona y trabajadora". Tras desahogarse en el comunicado, su perfil público se ha llenado de mensajes de apoyo y de ánimo de amigos, compañeros y admiradores.