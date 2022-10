Lidia Torrent muestra la habitación de su bebé el día que sale de cuentas

Loading the player...

Tic, tac, tic, tac... ya no falta nada para que Lidia Torrent y Jaime Astrain den la bienvenida a su primera hija, una niña a la que han decidido llamar Elsa, como su abuela materna, Elsa Anka. De hecho, la fecha prevista para su nacimiento es hoy mismo, 13 de octubre, un día que la pareja llevaba tiempo esperando con ilusión. "Está siendo un buen embarazo. No estamos ni nerviosos, ni con miedos, solo un poco impacientes porque tenemos muchas ganas de verle la carita", contaba Lidia a ¡HOLA! este verano. El día por fin ha llegado y, a la espera del gran momento, la presentadora ha compartido algunos vídeos con sus seguidores, presumiendo de tripita y mostrando la habitación de su bebé. Dale al play y no te lo pierdas.

