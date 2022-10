Machine Gun Kelly presenta ‘Taurus’ con la extraña ausencia de su novia y protagonista de la cinta, Megan Fox

De Mr. Pink, como se hace llamar en sus perfiles sociales, queda poco: Machine Gun Kelly ha abandonado el color rosa que lucía en su pelo y ha vuelto al rubio. Así, con su cabello de nuevo platino, lo hemos visto en los dos últimos eventos promocionales de Taurus, la película que ha escrito y que protagoniza junto a su novia desde hace más de dos años, Megan Fox. En estas apariciones ha habido algo mucho más llamativo y comentado que su nuevo color de pelo: ¿dónde estaba Megan? La ausencia de la actriz ha sorprendido por partida doble. Primero, porque es habitual ver a la pareja unida y prodigándose muestras de cariño en todo tipo de acto público; segundo, porque se da la circunstancia de que Fox es parte esencial del filme.

La primera vez que Machine Gun Kelly apareció para hablar de Taurus fue en el Festival de Cine de Newport Beach. Acudió con un original traje de camisa, chaqueta y pantalón de raso, con un estampado de flores. Ni rastro de Megan, su inseparable novia rockera: ni en las imágenes del evento ni entre el público.

De nuevo, ausente en San Diego

La segunda vez en la que hemos podido apreciar esta “ruidosa” ausencia fue el pasado fin de semana, en el Festival Internacional de Cine de San Diego. Con un traje azul cobalto y la presencia de los otros dos productores de la cinta, de nuevo Kelly estuvo solo, sin Megan entre los invitados. Cabría pensar que sus responsabilidades le impedían asistir, pero en estos momentos la actriz no parece estar rodando ninguna otra película. Además, tanto Newport como San Diego están en California, estado en el que ambos residen por lo que no le habría resultado complicado estar allí.

Sea como sea, resulta extraño no verla junto al músico. Desde enero, cuando se prometieron después de meses de rumores, sus apariciones se han sucedido con relativa frecuencia… hasta el verano. En junio, durante la première de Taurus en Tribeca, Megan no solo estuvo acompañándolo, sino que también pudimos ver a la pareja junto al director y otra de las protagonistas en un foro organizado en el festival sobre la película. Es, hasta hoy, la última vez que ha estado presente en un evento promocional de Taurus. ¿Se avecinan problemas en la pareja o es una simple casualidad que ha encendido todas las alarmas y genera ruido en torno al estreno?

¿De qué trata 'Taurus'?

Taurus ya lleva un interesante recorrido en festivales. La crítica no se pone de acuerdo, aunque destacan los comentarios positivos. La historia versa sobre los últimos días de Cole, un problemático músico interpretado por Colson Baker (el nombre real de Machine Gun Kelly). Ruby Rose (Orange Is the New Black) interpreta a una traficante de drogas, y Megan, a su exnovia. En este proceso de autodestrucción, Cole intenta desesperadamente componer una última canción. La historia, tal como narra la prensa especializada, trata de reflejar el lado oscuro de la fama y cómo la industria musical crea ídolos que luego acaban trágicamente, algo que hemos visto en casos como el de la desaparecida Amy Winehouse.

El filme, inspirado en la propia vida de Machine Gun Kelly, tiene previsto su estreno el 18 de noviembre y hará las delicias no solo de los fans del rapero, sino de quienes siguen las andanzas de la curiosa pareja que forman Megan y él. Ojalá la ausencia de la actriz no sea presagio de una crisis entre ambos…

