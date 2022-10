Jaime Cantizano denuncia que su imagen ha sido utilizada para estafar económicamente a mujeres

Las estafas son uno de los mayores peligros a los que se enfrentan los usuarios de Internet. Nadie está completamente a salvo de este tipo de desagradables situaciones y el último rostro conocido que ha sido víctima de una suplantación de identidad ha sido Jaime Cantizano. El popular presentador ha visto cómo sus fotografías han sido utilizadas en los últimos meses por distintos perfiles sociales con el fin de conquistar a mujeres para, después, pedirles elevadas cantidades de dinero. Los hechos han tenido lugar en países como Marruecos, Bulgaria e Italia, donde no es un personaje tan mediático.

El conductor de ¿Dónde estás corazón? supo de este fraude por una de las engañadas que se puso en contacto con él para advertirle de lo sucedido, y, además, sincerarse por lo que había sufrido por esta falsa historia de amor. De la misma manera, el periodista ha confesado la amargura e impotencia que siente por no poder tomar cartas en el asunto. "Cuando me preguntan qué se puede hacer lo único que contesto es que esta es una batalla que uno no va a ganar. Que utilicen tu imagen sin permiso y además fuera del país... es imposible", ha explicado en su intervención en Espejo Público sobre el vacío legal que existe en el mundo de las redes sociales.

Esta no es la primera vez que Jaime Cantizano vive un delicado episodio que afecta a su vida personal, puesto que en año 2017 una mujer se obsesionó con su persona llegando a atacar a su familia. La señora, que aseguraba mantener un romance con el locutor, empezó a acosarle, en un principio con emails y comentarios que llegaban a su correo eléctronico y a las páginas públicas de su programa de radio, pero, la cosa empeoró cuando se presentó en su domicilio familiar amenazando a sus padres. En aquel momento, sí que pudo denunciar y llevar el caso ante la justicia para ponerle fin.

Unos hechos que no han logrado empañar su felicidad ni trastocar su estabilidad. El principal motivo de su sonrisa perenne es su hijo Leo, de seis años. Desde su llegada al mundo en el 2016, el pequeño se ha convertido en el centro de su vida y su mayor fuente de alegría. De la misma manera, se encuentra en un dulce momento profesional con distintos proyectos en marcha, como su espacio de actualidad y entretenimiento, Por fin no es lunes, que se emite cada fin de semana en Onda Cero.

Un problema de lo más habitual...

Otras celebridades, como Antonio Resines, Paula Echevarría o Neymar, también han tenido que hacer frente a este tipo de delincuentes que se han intentado aprovechar de la buena voluntad y vulnerabilidad de las personas, muchas veces admiradores, para su beneficio económico.

