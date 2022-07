El bonito homenaje con el que Jaime Cantizano se ha despedido del actor Antonio Ibánez 

La muerte del artista Antonio Ibáñez con tan solo 34 años ha conmocionado al mundo de las artes. Han sido numerosos los compañeros de profesión que han manifestado su dolor ante la triste noticia, entre ellos el periodista Jaime Cantizano, quien compartía una relación bastante estrecha con Antonio desde hacía muchos años. El locutor se encuentra devastado ante la noticia y ha querido despedirse de su amigo publicamente.

Cantizano ha querido homenajear la faceta artística más desconocida de su amigo, a quien le encantaba pintar y expresarse a través de los cuadros. Por ello el presentador ha compartido con sus seguidores una fotografía de un lienzo que Antonio pintó específicamente para él y que tiene colgado en la puerta de su casa. A la fotografía le seguía un texto cargado de emoción y tristeza: “Hace unos años le propuse que me pintase el agua de la Playa de Bolonia en otoño y se puso a ello. Yo nací cerca y me acordaba mucho de ese mar. Hablemos muchas veces sobre como reflejarlo, nos reímos por la forma en la que tuvimos que transportar el enorme lienzo al estudio o luego llevarlo a casa, también reímos con la aventura de los retoques in situ… Su cuadro está en la entrada principal de mi casa” explicaba el locutor. “En estos meses le preguntaba y su respuesta era siempre serena. Así era Antonio. También mantenía esa luz que le caracterizaba. Es un momento muy triste para los que lo conocimos bien, pero como decía Antonio Ibañez: Buscadme en ellos. DEP”.

Además de ser actor, Antonio tenía verdadera pasión por la pintura. Solía compartir con sus seguidores sus diferentes creaciones a través de las cuales expresaba sus emociones, eran obras muy abstractas y solía utilizar colores muy vivos y llamativos. Colaboró con proyectos muy importantes como con la revista Vogue Arabia. Siempre hablaba de su deseo de tener un estupido propio: "Uno de mis sueños es pintar en un estudio bien grande de esos con ventanales enormes, techos altos de ladrillo... Si es una fábrica o un antiguo almacén, ¡mejor!"

El actor fallecía a causa de un línfoma contra el que había estado luchando el último año. Él mismo se despedía de sus seguidores y amigos a través de un mensaje desolador: "He luchado con todas mis fuerzas, pero no he conseguido ganar esta batalla. Tenia muchas ganas de vivir y seguir creando arte". Participó en series como Aída, Ciega a Citas, El ministerio del tiempo o La que se avecina. También realizo varios proyectos internacionales como la película Como Reinas junto a Jessica Lange y Shirley MacLaine. Su última aparición televisiva fue en el talent de baile The Dancer.