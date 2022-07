Muere el actor Antonio Ibáñez ('La que se avecina') a los 34 años

Dolor y tristeza por la muerte de Antonio Ibáñez, actor, modelo y pintor, que ha fallecido con solo 34 años de edad a causa de la enfermedad que padecía. Conocido por su participación en series como La que se avecina y El ministerio del tiempo, también había formado parte del talent The Dancer, en televisión española. El intérprete padecía un cáncer, un linfoma que le había sido diagnosticado hace un año, y dejó un desgarrador mensaje de despedida que se ha compartido en sus perfiles oficiales tras su muerte. "He luchado con todas mis fuerzas, pero no he conseguido ganar esta batalla. Tenía muchas ganas de vivir y seguir creando arte. Aun así, podréis ver, sentir y tocar mis energías más puras en todos mis cuadros. Allí os podréis perder en mi alma linda y generosa". Junto a estas palabras se han mostrado varias imágenes en blanco y negro del artista.

Entre los mensajes de tristeza que se pueden leer está el de Nacho Gerreros, uno de los actores que compartió con Antonio proyecto en La que se avecina. "Qué rabia... parece que los malos no se van nunca y tú te vas muy pronto. La última vez que te vi estabas muy bien. Me quedo con ese recuerdo. ¡Qué injusto!". Víctor Palmero otro de los compañeros que participó en la serie, también lamentó lo sucedido. "Te abrazo allí donde estés" escribió. Los restos del intérprete han sido velados por la familia en Granada. En La que se avecina interpretó Antonio hace seis años a uno de los ligues de Judit, personaje al que da vida Cristina Castaño, mientras que en Aída, donde apareció en 2012, encarnó a uno de los aspirantes que entrevistaba Luisma (Paco León) como posible candidato a novio de Paz (Melanie Olivares).

Antonio era natural de esta provincia andaluza, donde nació en 1987. Se licenció en Bellas Artes y tenía también formación en interpretación. Formaba parte de la compañía Dánzate y participó como actor en la serie Arrayán de Canal Sur y luego en títulos como Aída, Ciega a citas, El ministerio del tiempo (donde interpretó a Clark Gable en el sexto episodio de la segunda temporada) y La que se avecina, así como en películas como Como Reinas, junto a Jessica Lange y Shirley MacLaine. Una de sus últimas apariciones televisivas fue en el talent de baile The Dancer.

Además de la interpretación y de sus trabajos como modelo, Antonio pintaba cuadros que compartía en sus perfiles. Lienzos con colores brillantes y potentes diseños en los que plasmaba su personalidad. Soñaba el artista, como dijo en una ocasión, con tener un estudio de pintura en condiciones. "Uno de mis sueños es pintar en un estudio bien grande de esos con ventanales enormes, techos altos de ladrillo... Si es una fábrica o un antiguo almacén, ¡mejor!" apuntaba añadiendo además su ubicación ideal: Nueva York.