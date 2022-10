Todo sobre ‘Poker Face’, la película en la que Elsa Pataky comparte elenco con su cuñado Liam

Elsa Pataky regresa a la gran pantalla. En los últimos años la hemos podido ver haciendo un cameo en Thor: Love and Thunder, donde daba vida a una mujer lobo con la que el superhéroe tuvo una relación en el pasado (es decir, con su marido) y en cuya promoción desfiló por el photocall, y protagonizando Interceptor, una película de acción para Netflix. Pero con Poker Face, la segunda película que dirige Russell Crowe, vamos a verla en todo su esplendor: en ella será una misteriosa crupier enredada en un thriller de alta tensión, aunque esa no es la única sorpresa que depara la cinta. Si en Thor compartía planos con su marido, en este filme trabaja junto a Liam Hemsworth, su cuñado y ex de Miley Cyrus.

El origen de su participación ¿está en aquella foto de 2021?

En marzo de 2021 hubo una imagen que dio la vuelta al mundo: Russell Crowe, Chris Hemsworth y Elsa Pataky, juntos en Sídney. Entonces, Chris rodaba Thor: Love and Thunder a las órdenes de Taika Waititi en la ciudad australiana. También teníamos noticia de que Crowe tendría un papelito en el filme de Marvel, aunque no se sabía lo que se cocía realmente enre los actores: que Crowe iba a rodar una película como director, y que en el reparto principal contaría con Elsa y con el hermano de Chris, Liam Hemsworth. ¿Sería en aquel encuentro donde se gestó todo?

Un cambio de planes que favoreció a Elsa

En aquellos días también vimos a Chris y a Elsa disfrutar del partido de rugby de los Rabbitohs, equipo del que Crowe es copropietario, contra los Sydney Roosters. En las gradas estaban, también invitados por el protagonista de Gladiator, Isla Fisher (otra actriz australiana, esposa de Sacha Baron Cohen) y Taika Waititi y Natalie Portman, director e intérprete de la última película de Thor. Teniendo en cuenta que Poker Face comenzó a rodarse en aquel verano, cabe suponer que en aquellos días juntos se avanzó en las negociaciones. Y es que la trama del filme se desarrollaba originalmente en Miami, aunque Russell logró convencer a los productores de que se moviera a Sídney. El motivo es que está empeñado en convertir Australia en un centro de producción cinematográfica internacional. Y ello, sin duda, favorecía a Elsa a la hora de ponerse a las órdenes del actor y director.

‘Poker Face’, thriller y acción con un Liam Hemsworth 20 años más ‘viejo’

La película tiene como hilo conductor una partida de póker, en la que un multimillonario (Crowe) ha reunido a sus amigos de la infancia para jugar con él y darles la oportunidad de ganar una cantidad de dinero impensable: 25 millones de dólares. Uno de esos amigos es Liam Hemsworth (increíblemente envejecido gracias al maquillaje). Eso sí, para entrar a jugar tendrán que revelar secretos inconfesables. A lo largo de la velada descubrirán cuál es el verdadero motivo de esa reunión, en la que tendrán que apostarlo todo para salvar sus vidas.

El filme, cuyo guion también ha escrito Crowe, se estrena el 16 de noviembre, día en el que por fin podremos ver a Elsa en un papel que le va como anillo al dedo.

