El valiente discurso de Ana Rosa Quintana sobre el cáncer de mama

Ana Rosa Quintana ha comenzado su programa pronunciando un sincero discurso en el Día Internacional del Cáncer de Mama. La presentadora, que ha estado once meses alejada de las cámaras debido a esta enfermedad y prosigue su recuperación, ha querido dirigirse a todas aquellas mujeres que padecen cáncer y nadie mejor que ella para mandar un mensaje de aliento a todas las afectadas. "Hoy 19 de octubre es el Día Internacional contra el Cáncer de Mama, el tumor más común en nuestro país. Una enfermedad que golpea a miles de mujeres, pero de la que se sale con seguimiento y controles adecuados", ha comenzado diciendo.

"Cuando escuchas cáncer de mama de la boca de un médico, te preguntas: ¿Qué me va a pasar? ¿Cómo se lo cuento a mi familia? No hay certeza, sólo incertidumbre", asegura acerca de cómo fue ese momento al que tuvo que enfrentarse el pasado otoño. Ana Rosa ha querido referirse a la fallecida actriz de Grease Olivia Newton-John para explicar su sentir sobre la forma de informar acerca de esta enfermedad: "Decía Olivia Newton-John, después de 30 padeciendo cáncer de mama, que era necesario cambiar la narrativa bélica, la palabra 'lucha' conlleva un discurso de triunfo o derrota, y no es justo". "No somos valientes ni heroínas, somos mujeres con derecho a quejarnos", ha reivindicado.

"El cáncer no te define como persona ni como mujer. 'Cáncer' no es un apellido, es una circunstancia, le puede pasar a cualquier, es la vida", ha insitido la presentadora. Por último, Ana Rosa ha querido terminar su alegato con estas palabras: "Detrás de la palabra 'cáncer' hay mujeres no guerreras ni soldados, nuestra curación no depende de un coraje sobrehumano, depende de la ciencia y del apoyo de nuestro entorno".

Ana Rosa Quintana a lo largo del programa ha querido insistir en la importancia de las revisiones a tiempo para prevenir el cáncer y ha entrevistado a una doctora de la Asociación Española contra el Cáncer que asegura que en España se ha adelantado la edad para realizarse pruebas más exhaustivas para combatir esta enfermedad de la que cada año se diagnostica 33.000 nuevos casos.

La comunicadora regresó el pasado 10 de octubre para presentar su programa después de casi un año de ausencia tras serle detectado un tumor. Desde entonces la periodista, de 66 años, ha tratado con total naturalidad la enfermedad y contó que tuvo que ser operada en dos ocasiones y recibió 16 sesiones de quimioterapia y 15 de radioterapia. "Ha sido un milagro que pueda estar de nuevo en un plató", señalaba. "He acabado un tratamiento, me encuentro estupendamente, pero podré decir que estoy dada de alta dentro de cinco o seis años", admitía. Ana Rosa continúa un proceso de recuperación que será largo, pero que afronta con un gran optimismo: "Queda un tratamiento de pastillas, una de cinco años y otra de dos años, y con analíticas prácticamente todos los meses y revisiones con escáner cada trimestre". La presentadora ha asegurado que físicamente se encuentra fenomenal y que retomar el trabajo ha sido como "volver a la vida".