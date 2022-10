El abrazo de la hija de Daniel Craig a su ídolo Dwayne Johnson

Dwayne Johnson se dio un auténtico baño de masas en Londres por el estreno de su nueva película Black Adam. Miles de fans le esperaban a las puertas de Cineworld en la plaza de Leicester Square para hacerse una foto con su ídolo, entre ellas la hija del James Bond Daniel Craig, que no quiso perder la oportunidad de abrazarle. Ella Loudon, la hija más mayor y desconocida de Daniel Craig, irrumpió sobre la alfombra roja para conocer al actor apodado 'La Roca' y acaparó todas las miradas.

-Daniel Craig hace una sorprendente declaración sobre sus hijas: no heredarán su fortuna

VER GALERÍA

Todos se percataron del impresionante parecido físico que guarda con su padre. Para una ocasión tan especial la hija del agente 007 se vistió con un vestido negro cut out que resaltaba su espléndida figura y corrió al encuentro de su admirado actor. La joven, de 30 años, se fundió en un efusivo abrazo y un beso con la estrella de la saga Fast & Furious, que para el estreno lució un llamativo esmoquin de color púrpura. El intérprete, de 50 años, se mostró encantado de verla y ambos se mostraron muy amigables y sonrientes ante todos los miles de fans. Dwayne Johnson siempre se ha declarado un fanático de la franquicia de 007, inerpretada por su padre, por tanto la admiración era mutua.

-De la depresión a la pasión por sus hijas: el lado más íntimo de Dwayne Johnson

Recordemos que poco después de anunciar Daniel Craig que abandonaba su papel como James Bond, el protagonista de Jumanji se postuló como candidato a sucederle. En una entrevista con Esquire desveló que existía una conexión familiar con el el agente secreto. "Sí, mi abuelo fue un villano en ‘Solo se vive dos veces’ con Sean Connery. Muy, muy genial", dijo, refiriéndose al actor Peter Maivia, que interpretó a un personaje que luchó contra el Bond del recordado escocés. "Me gustaría seguir sus pasos y ser el próximo Bond. No quiero ser un villano. Tengo que ser Bond", señaló.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Ella Loudon es la hija mayor de Daniel Craig que tuvo con su exmujer a actriz Fiona Loudon, con quien el actor estuvo casado hasta 1994. La joven quiere seguir los pasos de su padre y ya ha debutado como actriz. Incluso dejó su Londres natal para estudiar interpretación en Nueva York. Por ello, aprovechó la estancia de su padre Daniel Craig en el BFO London Film Festival, donde presentó su película Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion, para hacer su aparición ante las cámaras. Daniel Craig no dudó en presumir orgulloso de su hija en la presentación de la esperada secuela de Puñales por la espalda, que llegará a los cines el 23 de noviembre.

El intérprete de Casino Royale, Quantum of Solace o Skyfall no solo es padre de Ella, de 29 años, sino también tiene otra niña de cuatro años, junto a su esposa Rachel Weisz.

VER GALERÍA

Siendo hija de actores, Ella Loudon comenzó a trabajar como sanitaria antes de descubrir que quería dedicarse a la interpretación. Pocos detalles han trascendido de su vida desde que en febrero de 2021 se conociera su ruptura con el modelo de Calvin Klein, Ben Hill. Dwayne Johnson, por su parte, está casado con Lauren Hashian, de 37 años, desde 2019. Juntos tienen dos hijas Jasmine, de seis años y Tiana, de cuatro, además de la otra hija que tiene el intérprete y luchador profesional llamada Simone, de 21 años, de su primer matrimonio con la productora Dany García.

-Le llaman 'La Roca'... pero, en el fondo, Dwayne Johnson es el más tierno